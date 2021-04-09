Христина Горняк та Володимир Остапчук замилували мережу спільними фото

Зіркове подружжя Христини Горняк та Володимира Остапчука потішило прихильників новими спільними фото. Закохані дорогою на роботу зробили декілька селфі.

Христина Горняк і Володимир Остапчук є однією з найпопулярніших сімей в українському шоу-бізнесі. Пара рідко ділиться в мережі спільними світлинами, тому подібні публікації завжди зацікавлюють прихильників.

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Нові фото Остапчука та Горняк

Знаменита пара позувала в автомобілі. Христина вирішила зробити селфі з коханим, ніжно обійнявши його. Горняк постала перед камерою в елегантному коричневому піджаку, рівно вклала волосся та зробила макіяж з рожевою помадою на губах. Остапчук зображений на світлині у бордовому піджаку та білій сорочці.

Закохані виглядали дуже гармонійно та щиро усміхалися. Вони не соромляться показувати свої почуття та для багатьох є прикладом щасливої сімейної пари.

Хочу побажати, щоб у кожної дівчини було багато зморшок навколо очей від сміху та щастя! Зморшки прибрати можна, а ось смуток важче. Так що усміхайтеся, милі дами!

– написала в публікації Христина Горняк.



Христина Горняк і Володимир Остапчук / Фото з інстаграму Христини Горняк

Христина Горняк і Володимир Остапчук / Фото з інстаграму Христини Горняк

У коментарях підписники зіркової дружини залишають багато компліментів на адресу подружжя.