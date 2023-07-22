Нотаріус Христина Горняк поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Її запитали про розлучення: чи не вимагає Володимир Остапчук повернути авто, яке подарував їй у період стосунків.

Дивіться також Допоміг інстаграм: Остапчук вперше розповів, як познайомився з 23-річною коханою

Христина Горняк про авто від Остапчука

"Колишній чоловік не вимагає повернути автомобіль? Всього можна очікувати зараз", – написали Христині в інстаграмі. Вона відповіла, що авто не повернула. І вважає, що було б дивно – вимагати його назад.

Це був гарний жест на всю країну і подарунок. Сподіваюсь, до такого не дійшло б і не дійде, бо тоді що повертати й персні й сумочки, і все подароване колишнім? Та ну.. "подарки не отдарки". Я ж не прошу назад мені мої повертати,

– відповіла нотаріус.



Христина Горняк про авто / Фото з інстаграм-сторіз

Яке авто подарував Христині Володимир

Ще до офіційного одруження Володимир Остапчук влаштував коханій сюрприз – відвіз її до автосалону, зав'язавши очі.

Новеньке авто прикрасили червоним бантом, а навколо були феєрверки й кульки. Це був чорний Range Rover, вартість такого позашляховика становила на той час 1,4 мільйона гривень. Як тоді ділилась Христина, вона мріяла про машину близько 10 років.