Нотариус Кристина Горняк пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Ее спросили о разводе: не требует ли Владимир Остапчук вернуть авто, подаренное ей в период отношений.

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Кристина Горняк об авто от Остапчука

"Бывший мужчина не требует вернуть автомобиль? Всего можно ожидать сейчас", – написали Кристине в инстаграме. Она ответила, что автомобиль не вернула. И считает, что было бы странно требовать его обратно.

Это был хороший жест на всю страну и подарок. Надеюсь, до такого не дошло бы и не дойдет, потому что тогда что возвращать и перстни и сумочки, и все подаренное прежним? Да ну.. "подарки не отдарки". Я же не прошу назад мне мои возвращать,

– ответила нотариус.



Кристина Горняк об авто / Фото с инстаграм-сториз

Какое авто подарил Кристине Владимир

Еще до официальной женитьбы Владимир Остапчук устроил любимый сюрприз – отвез ее в автосалон, завязав глаза.

Новенькое авто украсили красным бантом, а вокруг были фейерверки и шарики. Это был черный Range Rover, стоимость такого внедорожника составила к тому времени 1,4 миллиона гривен. Как тогда делилась Кристина, она мечтала о машине около десяти лет.