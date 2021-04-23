Подумала, що моє серце зупиниться, – Христина Горняк розповіла про травму мами

Дружина шоумена Володимира Остапчука – Христина Горняк розповіла про те, як її мама Надія Томашевська травмувала ногу. Жінка зателефонувала вночі з криками та сльозами. Надію прооперували і тепер на неї чекає реабілітація.
Христина опублікувала чуттєвий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона оприлюднила фото, де тримає найріднішу за руку та розповіла, що сталося з мамою.
Читайте також З глузду з'їхали, – представники Андрія Данилка прокоментували чутки про проблеми зі здоров'ям
Христина Горняк про хворобу матері
В середу о 7:30 мама Христини подзвонила їй з криками та сльозами: "Тоді я подумала, що моє серце зупиниться. Через 40 хвилин я була вже біля неї. Приїхала швидше, ніж швидка допомога".
Я сиділа поруч і розуміла, що готова віддати все, зробити все, тільки щоб допомогти їй і втамувати біль. Дізналася, що в мами багатоуламковий перелом колінної чашечки. Була шокована,
– написала в публікації Христина.
Горняк розпочала пошуки найкращих лікарів. Надію оперували 4 хірургів, тепер на неї чекає тривала реабілітація та одужання.
Підсумок цієї розповіді дуже простий: бережіть себе, своїх батьків та рідних, цінуйте час, який проводите з ними!
– наголосила Христина.
У коментарях публікації підписники Горняк бажають її матері швидкого одужання.
- "Вашій мамі швидкого одужання, а вам терпіння!"
- "Швидкого одужання!"
- "Здоров'я мамі та всій сім'ї!"
- "Мамі швидкого одужання! Вам успіхів!"
- "Швидкого одужання мамі! Вам терпіння і сил з усім впоратися!"