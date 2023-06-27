Невтішні прогнози лікарів та операція: Христина Горняк поділилася деталями своєї хвороби

27 червня 2023, 17:37
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Христина Горняк

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк тривалий період має проблеми зі здоров'ям. Жінка проходила обстеження в українських та австрійських лікарів, де її діагноз підтвердили спеціалісти з обох країн.

Ексдружина українського ведучого раніше повідомляла, що хворіє на гідронефроз 4 ступені, атрофію лоханок лівої нирки. Нотаріусиня їздила до лікаря у Відень, де спеціаліст діагностував, що нирка працює на 30% і зазначив, що поборотися за орган варто. Втім, сьогодні, 27 червня, жінка опублікувала допис, в якому зазначила, що чекає на операцію з видалення нирки. Підписники підтримали блогерку в коментарях.

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Христина Горняк про висновки медиків

Нотаріусиня повідомила, що австрійський лікар сказав, що її ліва нирка нормально не функціонує, тому її не  вдасться врятувати.

Лікар в Австрії підтвердив мій діагноз - гідронефроз, та сказав, що моя ліва нирка не працює від слова зовсім! І на жаль, спасти її він не зможе,
– написала жінка.

"Плакала я? Вже ні. Бо я вже з цією думкою живу більше як місяць. І я прийняла це. Я ж змінити цю ситуацію не можу", – висловилась Христина.

До того ж жінка пояснила, що її права нирка "працює на всі 100% і виконує все те, що потрібно для щасливого і здорового життя".

Так, попереду мене чекає операція по видаленню нирки, але що робити. Треба, то треба. Ось такі моменти в житті стаються в мене. І якщо я своїм прикладом, як не опустити руки в такі не прості моменти життя, можу вас мотивувати, то я дуже щаслива,
– додала Христина Горняк.

Реакція мережі

В коментарях під дописом блогерки користувачі ділилися власними історіями про схожі проблеми в їхньому житті та житті рідних. До того ж шанувальники написали багато приємних слів Христині та підтримали її:

  • "Прочитала опис до красивої світлини зовсім випадково. Обіймаю тебе міцно. Все буде просто чудово. Ти - боєць і ти завжди переможеш будь – яку хворобу і/чи проблему. Нехай Господь тебе береже";
  • "Ти дуже сильна";
  • "Все буде. Міцно тебе обіймаю";
  • "Нехай все складається легко";
  • "Крісті, ти дуже позитивна і добра людина. Ти потрібна цьому світу, тому в тебе ще дуже багато попереду. Все буде добре".
До слова, днями українська співачка Оля Цибульська розповіла, що впала на високих підборах зі сходів, через що розтягнула зв'язки на нозі. Виконавиця тепер змушена ходити в бандажі, втім вже почувається краще і навіть повернулася додому, де проводить час з рідними.

 

Автор: Софія Хомишин