Хрещений син принцеси Діани одружився: як пройшло весілля принца Греції Філіппоса

24 жовтня 2021 , 15:44
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Джерело:

People

35-річний принц Греції Філіппос одружився з донькою швейцарського мільярдера Томаса Флора – Ніною Флор. Розкішна церемонія відбулася в головному Кафедральному соборі Афін. На весілля приїхало чимало представників монарших родин європейських країн.

Останній грецький король Костянтин II та його дружина Анна-Марія Данська зустрічали гостей на весіллі третього сина. Вони давно чекали на день, коли відбудеться пишна церемонія вінчання. 

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Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор

35-річний Філіппос і 34-річна Ніна зіграли вже третє весілля:

  • перше відбулося на гірськолижному курорті Санкт-Моріц, що розташований у Швейцарії, в грудні 2020 року;
  • згодом скромне святкування пройшло у великобританському графстві Кембриджшир. 

Образ нареченої

Для розкішного весілля в Афінах Ніна Флор одягнула сукню від модного дому Chanel. Над сукнею для королівського весілля працювала креативна директорка Chanel – Віржіні Віар. Наречена прийшла на церемонію в сукні з елегантним декольте, пишною спідницею та довгим шлейфом, який розшили квітами. 

Її волосся зібрали у низький пучок ззаду, у який закріпили фату. Зачіску дружини принца Філіппоса довершила тіара з діамантами, яка належить королівській родині Греції. 


Принц Філіппос з дружиною / Фото з інстаграму the_royal_watcher


Принц Філіппос з дружиною / Фото з інстаграму the_royal_watcher


Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Фото з інстаграму the_royal_watcher

Гості розкішного весілля

  • Онуки Єлизавети II – принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками;
  • мати короля Іспанії – королева Софія;
  • німецький дворянин – принц Крістіан Ганноверський з дружиною аристократкою Анлессандрою де Осмою;
  • графин Пенелопа Нетчбулл та інші.
Зазначимо, хрещеними батьками принца є покійний чоловік Єлизавети II – принц Філіп, невістка Її Величності – принцеса Діана та колишній король Іспанії Хуан Карлос. Наразі принц Філліпос переїхав з Греції до Нью-Йорка, де працює інвестиційним аналітиком.
Автор: Христина Кобак