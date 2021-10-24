Последний греческий король Константин II и его жена Анна-Мария Датская встречали гостей на свадьбе третьего сына. Они давно ждали дня, когда состоится пышная церемония венчания.
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Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор
35-летний Филиппос и 34-летняя Нина сыграли уже третью свадьбу:
- первая состоялась на горнолыжном курорте Санкт-Мориц, который расположен в Швейцарии, в декабре 2020 года;
- впоследствии скромное празднование прошло в британском графстве Кембриджшир.
Образ невесты
Для роскошной свадьбы в Афинах Нина Флор надела платье от модного дома Chanel. Над платьем для королевской свадьбы работала креативная директор Chanel – Виржини Виар. Невеста пришла на церемонию в платье с элегантным декольте, пышной юбкой и длинным шлейфом, который расшили цветами.
Ее волосы собрали в низкий пучок сзади, в котором закрепили фату. Прическу супруги принца Филиппоса дополнила тиара с бриллиантами, принадлежащая королевской семье Греции.
Принц Филиппос с женой / Фото из инстаграма the_royal_watcher
Принц Филиппос с женой / Фото из инстаграма the_royal_watcher
Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Фото из инстаграма the_royal_watcher
Гости роскошной свадьбы
- Внуки Елизаветы II – принцессы Беатрис и Евгения с мужьями;
- мать короля Испании – королева София;
- немецкий дворянин – принц Кристиан Ганноверский с женой аристократкой Анлессандрой де Осмой;
- графиня Пенелопа Нэтчбулл;
- и другие.