Хореографиня "Танців з зірками" Ксенія Горб вперше стала мамою: її засипали привітаннями

Українська танцівниця та хореографиня "Танців з зірками" Ксенія Горб стала мамою. Вона та її чоловік Артем Приходько приховували вагітність.

Хореографиня Ксенія Горб та її чоловік, продюсер Артем Приходько, вперше стали батьками. Ця новина шокувала фанів, адже танцівниця не зізнавалась про це раніше.

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Ксенія Горб стала мамою

Хореографиня "Танців з зірками" вирішила не розповідати публіці про свою вагітність. Також зірка та її чоловік приховують стать та ім'я свого первістка.

В ці "темні часи" для України в нашій родині відбулась світла подія. Нещодавно ми стали батьками. Такі от справи,

– поділилась Ксенія Горб.

Танцівниця опублікувала зворушливі фото з чоловіком з того періоду, коли вона була вагітною.



Ксенія Горб з чоловіком / Фото з інстаграму танцівниці

У коментарях зіркову сім'ю засипають привітаннями українські знаменитості.

Юлія Саніна: "Ксюша! Новина – топ. Вітаю вашу чудову сім'ю";

Олена Шоптенко: "Вітання";

Санта Дімопулос: "Ксю! Мої вітання";

Ілона Гвоздьова: "Вітаю, моя люба";

Дар'я Петрожицька: "Вітання";

Людмила Барбір: "Боже, Ксюня, я вас вітаю! Як це круто, яке це щастя! Обіймаю вас міцно".