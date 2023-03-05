Разом із чоловіком-росіянина Петром, Вікторія летіла до Маямі з відпочинку на Гаваях. За її додому, дорога зайняла близько 27 годин і була доволі тривожною.

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Дівчина спершу повідомила, що були затримки рейсів, але коли ми вже сідали в Маямі, то їх літак горів.

Чоловік мені сказав: "Віка, у нас горить хвіст літака". Я така: "Окей". І далі спала. Уже потім я зрозуміла, що коли ми сідали, то просто горіли,

– поділилася Варлей.

Вікторія Варлей розповіла, що літак, у якому вола летіла, загорівся: відео

Учасниця "Холостяка-12" додала, що в її житті це друга така посадка, перша аварійна була в Німеччині.

Нагадаємо, що Вікторія Варлей нещодавно вийшла заміж. Вона розповіла, що її обранцем став мешканець Нью-Йорка Петро, який родом з Росії. Акторка зустріла його у США ще до проєкту і вже тоді зрозуміла, що це чоловік її мрії і вона вийде за нього заміж.

До слова, учасниця "Холостяка-12" Марина Голд після початку війни приїхала до Нью-Йорка на запрошення Саші Мудрої. Проте подруга не відповідала на її дзвінки, тож Марині довелося кілька днів жити в готелі.