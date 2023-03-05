вместе с мужем-россиянином Петром, Виктория летела в Майами по отдыху на Гавайях. По ее дому, дорога заняла около 27 часов и была довольно тревожной.

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Девушка сначала сообщила, что были задержки рейсов, но когда мы уже садились в Майами, их самолет горел.

Муж мне сказал: "Века, у нас горит хвост самолета". Я такая: "Окей". И дальше спала. Уже потом я поняла, что когда мы садились, то просто горели,

– поделилась Варлей.

Виктория Варлей рассказала, что самолет, в котором вола летела, загорелся: видео

Участница "Холостяка-12" добавила, что в ее жизни это вторая посадка, первая аварийная была в Германии.

Напомним, что Виктория Варлей недавно вышла замуж. Она рассказала, что ее избранником стал житель Нью-Йорка Петр, родом из России. Актриса встретила его в США еще до проекта и уже тогда поняла, что это муж ее мечты и она выйдет за него замуж.

К слову, участница "Холостяка-12" Марина Голд после начала войны приехала в Нью-Йорк по приглашению Саши Мудрой. Однако подруга не отвечала на ее звонки, поэтому Марине пришлось несколько дней жить в отеле.