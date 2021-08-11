Возз'єднання "Холостяків": як відпочивають Добринін, Заливако, Черкасов і Мельник

Головні герої романтичного реаліті-шоу "Холостяк" возз'єдналися в новому проєкті. Нікіта Добринін, Михайло Заливако, Дмитро Черкасов і Сергій Мельник відпочивають та знімають програму про подорожі в Україні. Чоловіки поділилися декількома спільними фото.

Ведучий Нікіта Добринін зібрав "Холостяків" на своєрідній парубоцькій вечірці. Четверо чоловіків влітку подорожували Україною й показали її мальовничі місця.

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Подорож "Холостяків"

Михайло Заливако поділився враженнями від мандрівки. Він зізнався, що й подумати не міг, що буде так смішно в кадрі та за лаштунками зі знімальною групою: "Були моменти, коли ми просто молили припинити, бо можна було померти від сміху".

Також чоловікові сподобалося те, що вони й відпочивали, і знімали класний проєкт про подорожі всередині нашої країни. Михайло подякував Нікіті Добриніну за те, що він зміг об'єднати головних героїв різних сезонів "Холостяка" і чудово провести час.

На світлинах, які поширив Заливако, видно найяскравіші моменти зі зйомок. Схоже, що така компанія сподобалася усім, адже на фото у чоловіків сяють усмішки на обличчях.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, за серця цих чоловіків українські дівчата боролися на проєкті "Холостяк". Красені шукали кохання на очах у всієї країни: