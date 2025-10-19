Хтось, зокрема, створив зображення, на якому Мотря нібито прийшла на першу вечірку "Холостяка". Відомо, що її у серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграла акторка Антоніна Хижняк. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Тараса Цимбалюка.
В Instagram Stories Тарас Цимбалюк поширив фото, де стоїть біля білого лімузина з Антоніною Хижняк, яку зобразили в образі Мотрі. Саме на цьому авто учасниці "Холостяка" приїжджали на знайомство з головним героєм.
Мотря, я тебе ждав. Але ти сама не прийшла, бл*ть. Все. Бувай,
– написав актор.
Ймовірно, світлина зроблена за допомогою штучного інтелекту або фотошопу.
Тарас Цимбалюк і Антоніна Хижняк / Скриншот з інстаграму актора
Для довідки! Тарас Цимбалюк зіграв у серіалі "Спіймати Кайдаша" Карпа – чоловіка Мотрі.
У Threads також з'явилась фотографія, де Хижняк в образі Мотрі лежить на даху лімузина.
Антоніна Хижняк в образі Мотрі / Фото з Threads
Акторка, до речі, звернула увагу на креатив людей. І, схоже, він Антоніні сподобався.
Пу-пу-пу,
– написала вона.
Антоніна Хижняк відреагувала на фото, які зробили люди / Скриншот з інстаграму акторки
Як пройшов 1 випуск 14 сезону "Холостяка"?
Перша вечірка 14 сезону "Холостяка" проходила у стилі кінофестивалю. Дівчата виходили з білого лімузина на червону доріжку, де їх зустрічав Тарас Цимбалюк, одягнений в елегантний костюм.
Цього разу команда проєкту вирішила розділити першу вечірку на дві частини. Тож продовження знайомства головного героя з учасницями та церемонію троянд глядачі побачать у п'ятницю, 24 жовтня.
Поборотися за серце актора, зокрема, прийшли інспекторка ДСНС Наталія, володарка титулу "Міс Україна-2023" Софія Шамія і Дар'я Мазай, яка раніше брала участь у реаліті-шоу "Пара на мільйон".
Одна з дівчат, Іра, вразила Цимбалюка своєю появою – 26-річна модель приїхала на даху лімузина. Цей момент розлетівся мережею, а учасниця стала героїнею мему.