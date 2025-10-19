Хтось, зокрема, створив зображення, на якому Мотря нібито прийшла на першу вечірку "Холостяка". Відомо, що її у серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграла акторка Антоніна Хижняк. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Тараса Цимбалюка.

В Instagram Stories Тарас Цимбалюк поширив фото, де стоїть біля білого лімузина з Антоніною Хижняк, яку зобразили в образі Мотрі. Саме на цьому авто учасниці "Холостяка" приїжджали на знайомство з головним героєм.

Мотря, я тебе ждав. Але ти сама не прийшла, бл*ть. Все. Бувай,

– написав актор.

Ймовірно, світлина зроблена за допомогою штучного інтелекту або фотошопу.

Тарас Цимбалюк і Антоніна Хижняк / Скриншот з інстаграму актора

Для довідки! Тарас Цимбалюк зіграв у серіалі "Спіймати Кайдаша" Карпа – чоловіка Мотрі.

У Threads також з'явилась фотографія, де Хижняк в образі Мотрі лежить на даху лімузина.

Антоніна Хижняк в образі Мотрі / Фото з Threads

Акторка, до речі, звернула увагу на креатив людей. І, схоже, він Антоніні сподобався.

Пу-пу-пу,

– написала вона.

Антоніна Хижняк відреагувала на фото, які зробили люди / Скриншот з інстаграму акторки

