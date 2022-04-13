"Холостяк" Михайло Заливако потролив російських окупантів та їхніх дружин: "Буде розпаковка"

Вже є багато історій про те, як орки, які воюють в Україні, обкрадають квартири, виносять усе, навіть труси. А в розмовах з дружинами хизуються, бо привезуть нові речі. Михайло Заливако опублікував саркастичний ролик, який присвятив таким "військовим" Росії.

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"Буде розпаковка": кумедний ролик про російських дівчат

Бізнесмен опублікував у своєму інстаграмі саркастичне відео. У ньому показано, дівчину російського військового, якій він привіз вкрадений "подарунок" з України. Хлопець у військовій формі каже: "Російським дівчатам вдалося забрати своїх хлопців з війни "на Україні". У другій частині відео з'являється українська блогерка Даша Євтух, яка показує пакет і говорить: "Йду, сумкою теліпаю, довольна. Сьогодні буде розпаковка".

"Розпаковка", – лаконічно та з гумором написав Заливако під відео.

"Буде розпаковка": дивіться відео онлайн

У коментарях підписники Заливаки висловлюють свої враження від перегляду такого ролика.