В течение 2,5 месяца после завершения съемок "Холостяка-11" Михаил и Анна скрывали свои отношения от публики. Они жили вместе, арендовали квартиру, однако согласно правилам шоу не могли появляться в общественных местах до выхода на экраны последнего эпизода сезона.

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В финале "Холостяка" Михаил признался Анне, что любит ее. И, как оказалось, эти слова имели большое значение для них обоих. Теперь они не скрывают, что счастливы вместе и строят общее будущее.

Михаил Заливако об отношениях с Анной Богдан

После выхода пост-шоу, где стало известно об отношениях Михаила и Анны, мужчина обнародовал страстное фото со своей избранницей. Они позировали, сидя на бетонной плите. Богдан сидела на ногах Заливако, крепко обнимала его и страстно целовала.

"Холостяк" отвечал любимой взаимностью и мило улыбался. Теперь они уже не скрывают своих чувств, могут вместе появляться на публике, гулять, ходить в кино, на свидания, как и другие влюбленные пары.

"Я тебя люблю", – с нежностью написал Михаил под фото и дополнил пост эмодзи в виде красного сердечка.



Влюбленные Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако

В комментариях под заметкой подписчики Михаила в очередной раз подчеркивают, что финал проекта был несправедливым и Заливако только сделал больно Юлии "Зайке", которой сначала дал надежду, а потом забрал ее.

"Она тебе не пара. Долго вы вместе не будете".

"Сплошное разочарование. Любви нет".

"Зачем говорил слова любви Юле?"

"Михаил, где Юля?"

"Жаль "Зайку". Или она только для шоу?"

Но есть и те пользователи сети, которые искренне поздравляют новую пару и желают влюбленным счастья.