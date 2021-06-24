"Казав одне, а робив по-іншому": "Холостяк" Михайло Заливако нарвався на критику фанів

Герой 11 сезону шоу "Холостяк" опублікував відвертий допис про стійку життєву позицію. Михайло Заливако запевнив, що ніколи не змінює думку, однак фани звинуватили його в протилежному. Бурхливу реакцію мережі дізнавайтесь далі.

Бізнесмен Михайло Заливако, за особистим життям якого стежить понад 200-тисячна аудиторія, має багато як шанувальників, так і хейтерів. У новому дописі "Холостяк" натякнув, що його аудиторія "перевзувається в повітрі" – спочатку ллє негатив, а тоді змінює думку.

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Натомість він запевнив, що ніколи не зраджує собі й має непохитну позицію.

Якщо мені щось або хтось не подобався, я чітко це говорив і не змінював думку. Я чітко розумію і відчуваю себе, і як мені потім буде з самим собою. Як то кажуть "тримайте марку" до кінця,

– написав Михайло Заливако.

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Реакція мережі

Користувачі інстаграму відреагували на допис десятками коментарів. Якщо одні й далі захоплюються "Холостяком", то інші звинувачують його в нещирості. Фани накинулись на Михайла Заливаку з докорами, пригадавши, як він двічі повертав Юлю "Зайку". На думку більшості, така поведінка чоловіка суперечить його красномовній публікації: