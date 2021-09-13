"Холостяк" Макс Михайлюк з дружиною і донькою полетів у Чорногорію

Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк відправився у першу закордонну подорож з донькою. Щоправда, не на відпочинок. У Чорногорію сім'я полетіла через зйомку зіркової мами Даші Хлистун.

Уже через три місяці після пологів дружина Макса Михайлюка Даша Хлистун повернулась до модельної кар'єри. За останній місяць вона встигла знятись у багатьох стильних фотосесіях. Чергова зйомка відбулась на елітному курорті Порто Монтенегро, що в Чорногорії.

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У робочу поїздку Даша Хлистун взяла не лише чоловіка, а й доньку Аріану. З крихіткою модель не розлучається ані на світських заходах, ані на фотосесіях. Навіть "румтур" знімала з нею на руках.

У Чорногорії сім'я провела лише два дні, однак модель пообіцяла, що вони обов'язково повернуться на курорт утрьох.

"Яка ж тут краса. Ми обов'язково повернемося сюди надовше. Таким же складом", – заявила Даша Хлистун в інстаграмі.

Макс Михайлюк з дружиною і донькою у Чорногорії / Фото з інстаграму Даші Хлистун