Уже через три месяца после родов жена Макса Михайлюка Даша Хлистун вернулась к модельной карьере. За последний месяц она успела сняться во многих стильных фотосессиях. Очередная съемка состоялась на элитном курорте Порто Монтенегро, что в Черногории.

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В рабочую поездку Даша Хлистун взяла не только мужа, но и дочь Ариану. С крохой модель не расстается ни на светских мероприятиях, ни на фотосессиях. Даже "румтур" снимала с ней на руках.

В Черногории семья провела всего два дня, однако модель пообещала, что они обязательно вернутся на курорт втроем.

"Какая же здесь красота. Мы обязательно вернемся сюда на дольше. Таким же составом", – заявила Даша Хлистун в инстаграме.



Макс Михайлюк с женой и дочерью в Черногории / Фото с инстаграма Даши Хлистун

Напомним, через три месяца после рождения дочери жена Макса Михайлюка вернулась в идеальную форму. Ей удалось это благодаря спорту, массажу и правильному питанию.