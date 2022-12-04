"А нічого, що зараз війна": переможницю "Холостяка" розкритикували за відпочинок на курорті
Джерело:інстаграм Анни Богдан
Переможниця 11 сезону "Холостяка" Анна Богдан відпочиває у Домініканській Республіці. У мережі її розкритикували за розваги під час війни. Такий контент підписники вважають недоречним.
Нещодавно Богдан зізналася, що не спілкується з Михайлом Заливакою. У жовтні він поїхав в США, зараз майже не з'являється у соцмережах. А його обраниця з проєкту відпочиває в Домінікані. Підписники підозрюють, що з новим бойфрендом.
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Днями Анна опублікувала відео, де катається на великій гойдалці на тлі неймовірно красивого краєвиду. Фоловери помітили, що відео знімав чоловік – на землі видно нібито його тінь. Можливо, екскохана Заливаки полетіла у відпустку з новим обранцем.
"Насолоджуватись кожним моментом. Усвідомлювати, що тут і зараз – це і є життя. Нагадую собі це постійно", – написала Богдан під відео.
- "А знімає якийсь хлопець, помітили".
- "Вже іншого спонсора знайшла".
- "Ви постійно подорожуєте. З ким і за що?"
Анну Богдан розкритикували за розваги у час війни
В інстаграм-сторіс дівчина показує свій відпочинок, на світлинах позує з подругами. Також вирішила поділитися кадром у стрічці й одразу нарвалася на критику.
На світлині, яку Богдан опублікувала у своєму блозі, вона зображена у дорогому готелі. Дівчина одягнула спокусливу сукню чорного кольору. Поєднала вбрання з плетеними босоніжками. На обличчя не наносила косметику, коротке кучеряве волосся розпустила й довершила аутфіт довгими сережками. На думку підписників Анни, зараз не час для такого контенту.
- "Це все, що її турбує зараз".
- "Всі "патріотки" за кордоном".
- "А нічого, що зараз йде війна?"
- "Нагадую, в твоїй країні гинуть люди".
- "Треба відписуватись! Вже нудить від її сторіс та постів".
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