Подробицями Неплях поділилась у подкасті AI Battle. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал MAKAREVYCH.

Під час зйомок у проєкті "Холостяк" учасниці не можуть користуватися соціальними мережами. Анна Неплях зазначила, що цей період дійсно складний, адже дівчата ізольовані від світу.

Тобі навіть не можна музику слухати, телебачення дивитись, бо ти маєш бути сконцентрованою виключно на всьому процесі, який відбувається в "Холостяку". Це важко,

– поділилась модель.

Неплях зізналась, що з умовами проєкту їй допоміг справитися досвід участі в конкурсах краси, оскільки там вона також перебувала в "ізольованому середовищі серед дівчат".

Ми, звичайно, користувалися телефонами, але в тебе був певний графік і ти ізольована від усього світу, друзів, свого повсякденного життя,

– додала Анна.

Подкаст з Анною Неплях: дивіться відео онлайн

Для довідки! Переможницею 10 сезону "Холостяка" стала гімнастка Даша Ульянова, однак їм з Максом Михайлюком не вдалося побудувати стосунки після закінчення проєкту.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"?