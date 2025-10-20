У мережі по-різному відреагували на вибір саме Цимбалюка головним героєм шоу. Адже раніше він потрапляв у скандали. У матеріалі Showbiz 24 читайте про це детальніше.
До слова Тарас Цимбалюк зізнався, за який серіал отримав найбільший гонорар
Співпраця з росіянами
У 2020 році Тарас Цимбалюк знявся в одному з кліпів російського гурту "Ленінград", де зіграв мачо. Вже після повномасштабного вторгнення актор зізнався, що за це рішення його засудив навіть батько.
Тарас же натомість бачив позитивні сторони: чимало учасників команди – українці, знімання в Києві, комфортний процес. Очевидно, що згодом актор пошкодував, що погодився на це.
Тарас Цимбалюк у кліпі / Скриншот з відео
Вечірка під російську музику
У 2024 році в інстаграм-сторіз Тараса Цимбалюка з'явилося відео з відпочинку. Актор проводив час у компанії тодішньої дівчини Світлани Готочкіної й подруги Анни Алхім. Зірки слухали російські пісні. Один з артистів, чиї треки звучали на відпочинку, відкрито підтримує диктатора Путіна.
Тарас Цимбалюк розважався під російські пісні: відео
Цей ролик спровокував великий скандал, адже з початку повномасштабного вторгнення Тарас Цимбалюк наголошував на важливості відмови від всього російського. Спершу актор тримав мовчання, а згодом вийшов на зв'язок і назвав свій вчинок "грубим про***ом". Але й розкритикував тих, хто начебто піарився на його тлі.
Роль "азовця"
Тарас Цимбалюк зіграв роль "азовця" у фільмі "Привіт Лютий". Після появи фото з залаштунків актор-воїн Данііл Мірешкін розкритикував Цимбалюка. На думку Мірешкіна, Тарас не гідний носити форму військового, а особливо шеврон "Азову", адже він мало дотичний до української армії.
Позиція Данііла Мірешкіна: відео
Тарас Цимбалюк згодом відповів на критику. І пояснив, що підрозділ "Азов" ініційовано долучився до співпраці над фільмом, а бронежилет і шеврон на нього одягнув сам герой підрозділу. Також чоловік нагадав, що за час повномасштабної війни знято безліч фільмів про трагічні події, де 90% людей, які грають військових – актори.
Додамо, вже вийшов 1 випуск 14 сезону "Холостяка", в якому показали знайомство Тараса Цимбалюка з учасницями.