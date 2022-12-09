У Росії живуть родичі "Холостяка" по батьковій лінії. Якщо з дядьками він давно не спілкується, то зі старшим братом Максимом був на зв'язку. Однак після 24 лютого вони мало не розсварилися. Алекс Топольський набрався терпіння і переконав його не вірити Кремлю та федеральним каналам.

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"Холостяк" витягнув брата з лещат російської пропаганди

Це насправді непростий момент. Ми з Максом були дуже близькі. Перше наше спілкування, перші розмови після вторгнення – я був шокований його позицією. Я не очікував такого,

– зізнався Алекс Топольський.

Він не уточнив, що саме думав брат про вторгнення Росії в Україну, але розповів, що за кілька тижнів відкрив йому очі.

"Мені вдалося його переконати. Я йому показав декілька різних ресурсів, де треба черпати інформацію, де є об'єктивна правда, а не та, яка демонструється їм у Росії. Завдяки цьому почався діалог, і наша братня дружба і спорідненість повернулися", – прокоментував "Холостяк".

Повне інтерв'ю з "Холостяком" Алексом Топольським: дивіться відео онлайн (про брата з Росії – на 3:30)

Світлані Тарабаровій, на відміну від Алекса Топольського, не вдалося переконати дядька з Росії. Співачка каже, що чоловіку, який виріс на Херсонщині, "дістали мозок і поставили туди телевізор", бо на початку війни він радів, що окупанти нарешті звільнять їх.