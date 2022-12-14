Самолюбство, – Алекс Топольський вперше відповів на критику від учасниць "Холостяка"

Алекс Топольський отримує у свій бік чимало негативу як від учасниць, так і від тих дівчат, які покинули шоу. Він вперше відповів, що про це думає.

Герой "Холостяка" Алекс Топольський у спілкуванні зі Славою Дьоміним вперше відповів на критику дівчат. Йому "прилітає" як від учасниць, які вилетіли з проєкту, так і від тих, хто ще бореться за його серце.

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Топольський відповів на критику дівчат

"Холостяк" вважає, що реакція дівчат – нормальна та очікувана для нього.

"У кожної людини є самолюбство, це нормально, це частина его, яке може бути роздутим. Частина его має бути, і таким чином ми зберігаємо свою особистість. Мені здається, що дівчата, які вибули з проєкту до фіналу, частина самолюбства була задіта. І це абсолютно нормально. Очікувана реакція, сприймаю як дане. Більшість дівчат, які покинули проєкт, є усвідомленими".

, Алекс Топольський раніше зізнавався, як прощається з дівчатами

, які покидають проєкт. "Я в голові прокручую всі класні моменти, які у нас були. Я ці моменти просто згадую", – казав він.

Також Топольський висловився про гнівні дописи Аліни. Зокрема, вона ображалась на "Холостяка" через забіг, а згодом звинувачувала його в тому, що він говорить одне, а робить інше.

Це досить обґрунтована її реакція, у нас були романтичні моменти, але їх небагато. Я сприймаю таку реакцію від Аліни. Ми трохи далі ніж середина проєкту. І все ще попереду. Ще дуже рано робити висновки,

– заінтригував Алекс.

Що думає про Сашу Мудру

Алекс Топольський також висловився про Сашу Мудру, з якою так і не змогли порозумітися більшість дівчат. Тепер на неї обрушилась критика ще й з боку глядачів.

"Люди можуть говорити про неї все, що завгодно. Що вона – хитра, маніпулює, але на 100% я тебе запевняю, що вона – сильна людина, у неї є характер, знає, як відстояти свою точку зору. Знає, з ким розмовляти, а з ким ні. І коли її треба відстоювати. У цьому плані вона дуже вибіркова. Я її не захищаю", – відповів "Холостяк".