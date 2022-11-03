Після кількатижневих перенесень проєкт "Холостяк" все ж відбувся попереднього тижня. 4 листопада глядачі побачать новий, другий випуск, де вируватимуть справжні пристрасті. А впоратись з емоціями йому допоможуть самі учасниці шоу.

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Для мене це були одні з найскладніших зйомок. Одночасно у моєму житті за проєктом і на ньому відбувалися досить напружені події. Якоїсь миті я навіть мало не зірвав зйомки! Це було на межі якоїсь трагедії. По "СТБ" цього не покажуть, але тут я вам розповім про все після випуску. Але, хай там як, зараз я розумію, що саме спілкування з дівчатами і допомогло мені впоратися з усім!

– заінтригував головний герой шоу.

Зокрема він додав, що в цьому епізоді на глядачів чекатиме "довгоочікувана зустріч із дуже дорогими йому людьми". Зокрема шанувальники отримають відповідь на питання, яке хвилювало всі ще із вечірки.

Чи має холостяк сина

Фанати "Холостяка" переконані, що йдеться про дитину Алекса, яку згадував Григорій Решетник на першій вечірці. Глядачі підозрюють, що це не його рідний син, а хрещений. Одна з коментаторок навіть написала, що хлопчик із відеозвернення до учасниці Олі – це син телеведучого "Люкс ФМ" Слави Дьоміна, який є похресником Алекса.