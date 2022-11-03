После нескольких недельных переносов проект "Холостяк" все же состоялся на прошлой неделе. 4 ноября зрители увидят новый, второй выпуск, где будут бушевать настоящие страсти. А справиться с эмоциями ему помогут сами участницы шоу.

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Для меня это были одни из самых сложных съемок. Одновременно в моей жизни по проекту и на нем происходили достаточно напряженные события. В какой-то момент я даже чуть не сорвал съемки! Это было на грани какой-то трагедии. По "СТБ" этого не покажут, но тут я вам расскажу обо всём после выпуска. Но, как бы там ни было, сейчас я понимаю, что само общение с девушками и помогло мне справиться со всем!

– заинтриговал главный герой шоу.

В частности, он добавил, что в этом эпизоде зрителей будет ждать "долгожданная встреча с очень дорогими ему людьми". В частности, поклонники получат ответ на вопрос, который волновал все еще с вечеринки.

Имеет ли холостяк сына

Фанаты "Холостяка" убеждены, что речь идет о ребенке Алексе, который вспоминал Григорий Решетник на первой вечеринке. Зрители подозревают, что это не его родной сын, а крещенный. Одна из комментаторок даже написала, что мальчик из видеообращения к участнице Оле – это сын телеведущего "Люкс ФМ" Славы Демина, который является крестником Алекса.