Провели разом День Валентина: "Холостяк" Алекс Топольський показав фото з новою дівчиною

Після участі в "Холостяку" та розриву з переможницею Катею Лозовицькою Алекс Топольський знайшов нові стосунки. Бізнесмен розповів, як вони провели День святого Валентина.

Поки учасниці "Холостяка" діляться розповідями про Алекса Топольського, він зробив кілька зізнань про особисте життя. Головний герой 12 сезон показав фото з дівчиною.

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Алекс Топольський показав фото з дівчиною

Бізнесмен, який останній час живе на Балі, неочікувано розповів про те, що День закоханих провів не сам, а з дівчиною. 14 лютого вони не змогли зустрітися, але мали нагоду відсвяткувати наступного дня.

"Стосовно святкування Дня святого Валентина, що я можу сказати? Воно було дуже несподіваним, якщо чесно. Я з дівчиною домовився про вечірнє побачення в ресторані. На жаль, цього вечора почався такий дощ, якого на Балі не було напевно останні півтора місяця ні разу. Зносило все, ураган був. Ми навіть не могли викликати таксі, тому не змогли зустрітися. Острів просто завмер. Але зранку ми відсвяткували наш День святого Валентина гарячим лате та круасанами", – поділився Алекс Топольський.

Також "Холостяк" поділився фото, на якому показав святковий сніданок пари. Він приховав обличчя своєї коханої, а також не назвав її імені.



Алекс Топольський з коханою / Фото з телеграму Алекса Топольського