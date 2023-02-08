Такими думками "Холостяк" поділився на особистій сторінці в інстаграмі. Також Алекс опублікував кілька гарячих фото, які зробив під час відпочинку на Балі.

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"Холостяк" Алекс Топольський боїться кохати

Алекс зізнався, що інколи в його житті бувають моменти, коли боїться кохати. На думку чоловіка, такі відчуття можуть виникати, бо в якийсь момент на життєвому шляху ми набули такого досвіду, що кохання може поранити та й загалом є небезпечним.

Можливо, ми свідомо чи не свідомо віримо, що кохання – це ризик, на який ми не можемо піти, тому що пробували й це закінчилося плачевно у минулому,

– поділився Алекс.

Однак сам Топольський усвідомив, що якщо щось сталося у минулому, то зовсім не обов'язково, що це станеться знову. Минуле не визначає майбутнє.



"Завжди можна перевернути сторінку у житті та почати жити з чистого аркуша. Життя – це суцільна робота над помилками. Важливо засвоювати урок своєчасно, ловити інсайт і рухатися вперед", – додав "Холостяк".

Топольському імпонує життєве кредо Метью Макконахі – "Просто продовжуйте жити". А життєве кредо самого "Холостяка" утворилося кілька років тому – "Не важливо, що відбувається в житті, але ніколи не переставайте ним насолоджуватися".

"Я готовий перегорнути сторінку", – підсумував Алекс. Можливо, так бізнесмен натякає, що готовий на нові серйозні стосунки.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, в інтерв'ю 24 Каналу переможниця "Холостяка-12" Катя Лозовицька розповіла, що історія її кохання з Алексом тривала місяць. Вони розійшлися за день до війни. За словами Каті, саме вона ініціювала розрив. А як дівчина пережила розставання і що її розчарувало в Топольському – дізнайтеся за посиланням.