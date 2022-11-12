Знайомив мене з дівчатами, – Слава Дьомін розповів давню історію дружби з Холостяком

Український телеведучий Слава Дьомін виявився кумом нового героя шоу "Холостяк" у 12 сезоні і навіть познайомився з однією з учасниць у 3 випуску. Як між чоловіками зав'язалась дружба і як вони поріднились – читайте далі.

У 3 випуску 12 сезону "Холостяка" Алекс Топольський запросив до себе додому в Києві учасницю Лізу, оскільки вона йому передала своє пікантне фото. На вечерю чоловік також запросив свого кума Дьоміна та хрещеника Владислава. Як виявилось, чоловіки дружили з самого дитинства у Львові.

До слова Холостяк 12 сезон 3 випуск: скільки дівчат вилетіло з проєкту

"Сьогодні буде незвичайний спільний пост! І він не про дівчат. А про дружбу, яка триває вже 23 роки! З глузду з'їхати... У вас теж є такі друзі? Справжні близькі люди завжди перевірені часом. І наша дружба якраз про це. Ми тисячу разів виручали один одного з різних ситуацій, завжди тримали зв'язок і могли розраховувати на взаємну підтримку. Ще й кумами стали. Все це дуже цінно для нас обох. Ми одна родина!" – наголосив Дьомін.

Він пожартував, що навіть цей допис писав разом з Алексом. Вони згадали, як Слава брав із собою Алекса на радіостанцію "Львівська хвиля" та на різні вечірки з зірками, а холостяк натомість вчив ведучого знайомитись з дівчатами, бо той соромився починати розмову.

А тепер у нашій скарбничці є ще одна дуже яскрава історія під назвою "Холостяк"! Що тут сказати… Людина, яка могла познайомитися будь-де і з ким завгодно, пішла шукати дівчину на проєкт… А людина, яка не вміла знайомитися з дівчатами, вже давно одружений і вже батько. Відчуваєте іронію?

– пожартував Слава Дьомін та показав спільні фото з Алексом та сином.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Де Алекс і Слава познайомились

Відомо, що Алекс та Слава народились і провели дитинство у Львові. Вже у студентські роки Топольський переїхав на роботу у США, а Слава згодом перебрався працювати у Київ. Проте між ними збереглась дружба і вони навіть стали кумами, коли Слава став батьком. У коментарях фанати жартують, що Владислав більше схожий на свого хрещеного, ніж на рідного батька. У 3 випуску Дьомін також розповідав, що Алекс якось взяв хлопця до себе у США, аби той побачив американський спорт та футбол, що стало дуже цінно та відповідально з його боку.

Зазначимо, що син Дьоміна з'явився ще у 1 випуску "Холостяка" на вечірці, коли постав у секретному відеозверненні для учасниці Олі. Вона розповіла дівчатам, що в героя проєкту є син, не уточнивши, що він хрещений. Проте згодом всі все дізнались.