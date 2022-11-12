В 3 выпуске 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский пригласил к себе домой в Киеве участницу Лизу, поскольку она передала ему свое пикантное фото. На ужин мужчина также пригласил своего кума Демина и крестника Владислава. Как оказалось, мужчины дружили с самого детства во Львове.

К слову Холостяк 12 сезон 3 выпуск: сколько девушек вылетело из проекта

"Сегодня будет необычный общий пост! И он не о девушках. А о дружбе, которая длится уже 23 года! С ума сойти... У вас тоже есть такие друзья? Настоящие близкие люди всегда проверены временем. И наша дружба как раз о это. Мы тысячу раз выручали друг друга из разных ситуаций, всегда держали связь и могли рассчитывать на взаимную поддержку. Еще и кумами стали. Все это очень ценно для нас обоих. Мы одна семья!" – подчеркнул Демин.

Он пошутил, что даже этот пост писал вместе с Алексом. Они вспомнили, как Слава брал с собой Алекса на радиостанцию "Львівська хвиля" и на разные вечеринки со звездами, а холостяк учил ведущего знакомиться с девушками, потому что тот стеснялся начинать разговор.

А теперь в нашей копилке есть еще одна очень яркая история под названием "Холостяк"! Что тут сказать… Человек, который мог познакомиться где угодно и с кем угодно, пошел искать девушку на проект… А человек, не умевший знакомиться с девушками, уже давно женат и уже отец. Чувствуете иронию?

– пошутил Слава Демин и показал общие фото с Алексом и сыном.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Где Алекс и Слава познакомились

Известно, что Алекс и Слава родились и провели детство во Львове. Уже в студенческие годы Топольский переехал на работу в США, а впоследствии Слава перебрался работать в Киев. Однако между ними сохранилась дружба и они даже стали кумовьями, когда Слава стал отцом. В комментариях фанаты шутят, что Владислав больше похож на своего крестного, чем родного отца. В 3 выпуске Демин также рассказывал, что Алекс однажды взял парня к себе в США, чтобы тот увидел американский спорт и футбол, что стало очень ценно и ответственно с его стороны.

Отметим, что сын Демина появился еще в 1 выпуске "Холостяка" на вечеринке, когда предстал в секретном видеообращении для участницы Оли. Она рассказала девушкам, что у героя проекта есть сын, не уточнив, что он крещен. Однако со временем все узнали.