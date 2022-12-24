Холостяк 12 сезон 9 випуск: хто з дівчат вибув з шоу

У 9 випуску 12 сезону проєкту "Холостяк" герой та учасниці повернулися з Карпат до Києва. Шість дівчат самостійно готували побачення, щоб вразити Алекса Топольського, але зблизився він не з усіма.

За правилами проєкту "Холостяк", на церемонії троянд одна учасниця вибуває. На 9 тижні нею стала Вікторія Варлей, інформує 24 канал.

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Хто вибув у 9 випуску "Холостяка"

Алекс Топольський відпустив дівчину після групового побачення, бо відчув, що парою вони не будуть. У відеозверненні Вікторія сама зізналася, що іскра між ними вщухла, а він все більше її не розуміє. Це рішення далося "Холостяку" важко.

Я відчув твої сумніви, холод. Наші стосунки почали зводитися до їхніх з'ясувань, а не до почуттів. Я прийшов сюди саме по них. Сьогодні в мене немає для тебе троянди,

– заявив Алекс.

"Шкода, але це не мій чоловік. Я все сподівалася, що помиляюся", – відповіла на це Вікторія.

Вікторія Варлей вибула з "Холостяка" / Скриншот з відео

До речі, раніше Вікторія Варлей розносила проєкт "Холостяк" через монтаж. Вона обурювалася, бо телеканал на всю країну показав її особисту історію, якою поділилася з редактором при ввімкнених камерах. Тепер же дівчина стверджує, що пішла з шоу сама, але на монтажі все перекрутили.

"Перше. Я не бачила в Алексі чоловіка з яким я можу будувати серйозні стосунки, він не готовий до побудування сім'ї. Друге. Враховуючи перший пункт, я хотіла потрапити в Майамі до Різдва, до 25 грудня. Третє. Мені вже реально треба було потрапити до косметолога", – з гумором прокоментувала Вікторія в інстаграмі.