Якщо одні учасниці 12 сезону шоу "Холостяк" розповідають про життя за кадром, то інші відкрито критикують те, що дають в ефір. Вікторія Варлей обурилася, що її вкрай особисту історію показали на всю країну.

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Учасниця "Холостяка" рознесла проєкт за монтаж

Хочу сказати fuck you СТБ і ті довбой*би, що приймають рішення, що саме ввійде в монтаж "Холостяка". Ви точно знаєте, за що! Я багато під час зйомок йшла вам назустріч і навіть брала участь у відвертому цирку,

– обурилася учасниця "Холостяка".

Акторка образилася на команду проєкту за те, що у випуск дали її інтимну історію, яку вона розповіла редактору по секрету. Під час зйомок їй обіцяли, що такого не станеться.

"Мій допис стосується тільки моєї особистої історії, якою я поділилась з редактором, коли були ввімкнені камери. Я наголосила на тому, що це ні в якому разі не повинно потрапити в ефір, але СТБ вирішило інакше", – пояснила Вікторія Варлей.

Вікторія Варлей поскаржилася на монтаж на "Холостяку" / Фото з інстаграму

Цікаво, що в коментарях дівчину підтримала Аліна Єршова з "Холостяка". "Не можу не погодитися", – написала дівчина.

Тоді як вишивальниця Юля "Медуза" нагадала: "Це було прописано в контракті, Вік". Варлей відповіла, що він вже не дійсний, і натякнула, що команда "поводиться як останнє падло".

Нагадаємо, Вікторія Варлей не перша, хто скаржиться на монтаж на "Холостяку". Раніше мама двох дітей Настя, яка вибула у 2 випуску, розповіла про рабський контракт і заявила, що Алекс Топольський довів її до сліз просто при сині, але в ефірі це не показали.