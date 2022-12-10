Холостяк 12 сезон 7 випуск: хто з дівчат залишив проєкт

"Холостяк" Алекс Топольський після скасованої церемонії троянд попрощався з дівчатами. Хто це став і за яких причин – читайте нижче.

Після гучного скандалу в попередньому випуску "Холостяка", тиждень для дівчат видався напруженим і непростим. І хоч деякі учасниці розставили всі крапки над "і" з "Холостяком", – інші не змогли довести, що були щирими та відвертими, повідомляє 24 канал.

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Хто з дівчат покинув проєкт

Першою у 7 випуску з романтичного шоу пішла Ліза. Вона попросила про це сама у відеозверненні до Алекса Топольського.

Я відчула дистанцію та нерозуміння, тому я хотіла б тебе попросити мене відпустити,

– сказала Ліза у відеозверненні.

"Холостяк" визнав, що був різким на останньому побаченні. Та дівчина була невблаганною – вона зізналась про складність перебування серед дівчат, сварок і пліток. А коли відчула ще й непорозуміння з Алексом, вона вирішила поставити крапку у їхній історії.



Ліза покинула проєкт / Фото з інстаграму шоу

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Нагадаємо, минулого тижня Алекс Топольський скасував церемонію троянд. Все через анонімні відгуки учасниць одна про одну, які розчарували чоловіка. "Це справді огидно. Коли хтось починає поливати брудом свого конкурента, а він відповідає тим самим – це неправильно", – пояснював він.

Тоді за нього заступилась Катерина. Вона підкреслила, що ситуація з аудіоповідомленнями була "бридкою". Дівчина додала, що в цей момент її вражала рішучість Алекса Топольського, їй дуже хотілося підтримати чоловіка в такий непростий час.