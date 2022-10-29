Холостяк 12 сезон: усі учасниці реаліті-шоу

Ще до повномасштабної війни головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський познайомився з 26 дівчатами, які погодилися боротися його серце. Лише 19 з них потрапили отримали шанс побудувати стосунки з заморським бізнесменом. Імена учасниць проєкту дізнавайтеся в матеріалі нижче.

У жовтні 2021 року відгриміла перша вечірка 12 сезону проєкту "Холостяк", передає 24 канал. Кастинг пройшли 26 дівчат, однак не всі вони припали до душі Алексу Топольському. З кимось він попрощався, обмовившись усього кількома словами, а найефектнішим вручив троянди. Серед них – 19 учасниць. Усі деталі нижче.

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Учасниці 12 сезону шоу "Холостяк"

Аліна

23 рокиМирноградФінансова аналітикиня

У дитинстві Аліна переживала непрості часи та скруту, тому зараз піклується про свою велику родину. Переїхала до Києва, щоб будувати кар'єру. Їй це вдалося, – хоч дівчина починала з посади секретарки.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Олександра

29 роківКиївДиректорка ІТ-компанії

Батьки Саші виховували доньку як принцесу, тому й зараз вона отримує таке саме ставлення від чоловіків. Але навіть попри натовп залицяльників їй не вдалось знайти "того єдиного".



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Марина

25 роківСело Катеринівка, Харківська областьКосметологиня

Косметологиня приділяє час для краси не лише своїх клієнтів, але й самої себе. Тому визнає, що мала пластичні операції. Окрім цього, дівчина любить стильно та яскраво виглядати.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Юля

22 роки

Сміла

Вишивальниця

Дівчина займається текстильним мистецтвом. Її роботи мають попит як в Україні, так і за кордоном. Родзинка Юлії – вишиті медузи, які символізують не лише бажання особистого простору, але й пристрасть.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Юля

27 роківБучачДиректорка банкетної служби

Юлія влаштувала вже близько 6 тисяч свят, а її клієнтами були Леонід Кравчук та Дмитро Гордон. У її закладі навіть знімали "Холостяк" – дівчина вирішила, що це знак.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Вікторія

37 роківКиївАкторка

Віка знімалась не в одній українській кінокартині, тож досягла успіху в цій сфері. Але акторське мистецтво заважає їй знайти коханого. До слова, раніше Вікторія мала стосунки з Тарасом Цимбалюком.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Настя

24 рокиДніпроПриватна підприємиця

У день знайомства з Алексом Топольським дівчина зізналась, що пережила непростий період у житті. Дівчина мала рак, але змогла успішно його побороти. Настя виховує донечку Мілану.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Ольга

32 рокиКиївТілоохоронця

Оля є справжнім янголом-охоронцем для багатьох людей. Вона виходила з багатьох ситуацій – відбивала напади й вміє посадити вертоліт. Однак особисте життя хоче спробувати налагодити на проєкті.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Анастасія

28 роківОдесаНутриціологиня

Настя не лише успішна кар'єристка, але й мама. У віці 16 років вона народила доньку, а потім сина. Саме він надихнув маму на те, щоб вона пішла на шоу.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Оля

24 рокиНью-ЙоркОрганізаторка дитячих свят

Батько Олі емігрував у США. Коли й вона підросла, то також закохалась в це місто. Але дівчина хоче знайти чоловіка-українця.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Олена

27 роківКиївКерівниця юридичного відділу

Оля зізнається, що приблизно з 300 справ, що у неї були, програно лише 2. Дівчина впевнена у собі та прагне перемогти й завоювати серце "Холостяка".



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Аміна

20 роківКиївМедсестра

Дівчина закінчила медичний коледж і хоче стати лікаркою. Але в неї є й хобі – плетіння соломою.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Роксолана

28 роківДніпроВізажистка

Роксолана мріє розвиватися та відкрити власний бізнес у сфері б'юті-індустрії. Водночас вона хоче створити сім'ю.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Саша

25 роківКиївБезробітна

Олександра підкорила Алекса Топольського на початку шоу, тому планує робити це й надалі. Вона займається спортом та любить медитувати.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Елізабет

21 рікСтокгольмСтудентка

Учасниця навчається у Швеції на філософському факультеті. У вільний час вона подорожує та малює картини.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Аделіна

19 роківКиївТанцівниця

Аделіна вже знайома глядачам з "Танців з зірками". Але популярність не грає їй на руку. Тож дівчина прийшла на проєкт, щоб знайти кохання.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Людмила

24 рокиЧернівціГравчиня збірної України з волейболу

Дівчина запам'яталась "Холостяку" високим зростом. Вона все життя займалась спортом і волейболом. Зараз Людмила перебуває на реабілітації, і хоче використати цей час з користю.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Єлизавета

27 роківКиївКруп'є

Робота дівчини геть не проста – потрібно запам'ятовувати великі суми гравців та бути відповідальним. Поза казино Ліза не може спілкуватися з гравцями, тому вирішила знайти любов на шоу.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ

Катя

24 рокиКиївФотомодель

Ще з юного віку дівчина працює моделлю в Україні та за кордоном. Завдяки цьому вона швидко стала самостійною і придбала собі авто. Але мріє про весілля.



Учасниця "Холостяка" / Фото СТБ