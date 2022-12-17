Холостяк 12 сезон 8 випуск: сварка подруг, романтика в джакузі та виліт фаворитки

У п'ятницю, 16 грудня, на екрани вийшов 8 випуск 12 сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Після гарячих тижнів у Дубаї він з дівчатами відправився в Карпати. Про екстремальні та пристрасні побачення в Україні розповідаємо далі.

Скандальні тижні в Об'єднаних Арабських Еміратах закінчилися. Герой та учасниці "Холостяка-12" повернулися в засніжену Україну, передає 24 канал. У Карпатах Алекс Топольський приділив час кожній, але декому все одно не вгодив. Усе цікаве з 8 випуску проєкту нижче.

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Романтичне побачення з Аліною

На перше індивідуальне побачення в горах Алекс Топольський запросив Аліну, яка ніколи раніше не була в Карпатах. Йому захотілося романтики, тож вони пішли в хаскі хаус покататися на собачій упряжці. "Холостяк" випадково злетів з саней, бо ручка зламалася. Він злякався, щоб Аліна не полетіла в озеро, але дівчина навіть не помітила цього.

Це найкраще побачення, це суперкруто,

– прокоментувала дівчина.

"Холостяк" на побаченні з Аліною / Скриншот з відео

Після активностей з хаскі Алекс покликав Аліну на вечерю, де вони поговорили про контроль та ревнощі. Він також похвалив її вірш з відеозвернення минулого тижня, а вона зізналася про страх бути обманутою, через який не робить кроки назустріч. Тому й залишається "їжачком".

"Це гра в одні ворота. Має бути хоча б 50 на 50", – відреагував на це "Холостяк".

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Парне побачення з Вікою та Катею

Поки Аліна була на побаченні, ведучий Григорій Решетник влаштував дівчатам змагання – гру в сніжки, де вони збивали фігури одна одної. Марина проявила ініціативу, пішла першою й одним махом "поклала" Сашу, Катю, Юлю, тож виграла бонус – піти на побачення замість однієї з дівчат або отримати подарунок від Алекса. Вона, звичайно ж, обрала перше.

Після тет-а-тету з Аліною Алекс Топольський запросив Катю та Віку покататися на сноуборді. "Це моя перевага на цьому побаченні. Я матиму виграшний вигляд", – заявила акторка на тлі того, що модель ніколи не стояла на борді. Щоправда, саме через це "Холостяк" більше уваги приділяв Каті – допомогав взутися, тримав за руку, вчив кататися.

У Вікторії ж була позиція "я сама". Катя здивувалася, що вона самоусунулася, але зраділа, що парне побачення перетворилося на її індивідуальне.

Він приділяв Каті більше уваги, тому що вона немічна була. Стала раптом. Я була обурена всім, що відбувається. Я почувалася зайвою, приниженою,

– відповіла Віка на те, чому з'їхала донизу сама.

"Холостяк" на парному побаченні з Вікою та Катею / Скриншот з відео

Ба більше, до індивідуальної розмови з Алексом Варлей хотіла покинути шоу, але вони все з'ясували й осаду в неї не залишилося. За вечерею всі троє обговорили тему ревнощів у стосунках, де Віка вже "включилася".

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Гостра зустріч з Сашею та Мариною

На 8 тижні Алекс запросив на індивідуальне побачення Сашу Мудру, але, оскільки Марина виграла змагання зі сніжками, ця зустріч перетворилася на парну. Дівчина спочатку не відвойовувала побачення в подруги, бо "не хотіла лазити по болотах", як йшлося в запрошенні, але учасниці її дотисли. Саша теж не поступилася, тож на всюдиході вони каталися втрьох. На диво, "Холостяк" оцінив упертість кожної з них.

Цікаво, що подруги ледь поділили місця в шерпі – Саша поступилася, і Марина сіла з Алексом позаду. Йому було дискомфортно, що ті регулярно в'їдливо "підколювали" одна одну.

Ну яка конкуренція? Алекс більше уваги приділяв мені. Це проявлялося в поглядах, доторках,

– висловилася Саша.

"Холостяк" на парному побаченні з Мариною та Сашею / Скриншот з відео

На обіді серед засніженого лісу Топольський запропонував заповнити календарі за рік – Марині дістався свій, а в Алекса з Сашею був спільний. Так дівчата дізналися, що цільовою аудиторією обох його бізнесів були дівчата, і здивувалися, що він так наполегливо намагається розгадати, чого хочуть жінки.

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Візит Алекса до будинку дівчат

У той час, як Саша та Марина були з Алексом, Решетник запропонував дівчатам поворожити на Андрія – спекти булочки з передбаченнями. На диво, вони не скандалили, а взялися за це гуртом. На гадання до них у дім прийшов сам "Холостяк". За вечерею вони також порозглядали карти бажань, які учасниці створили ще в Дубаї.

Алекс на вечері в домі дівчат / Скриншот з відео

Емоційне побачення з Сашею, Юлею та Мариною

Групове побачення замість Алекса вигадав ведучий "Холостяка". Як на героя, так і на Сашу, Юлю та Марину чекав найпопулярніший атракціон Буковеля – родельбан. Кожен з них, спускаючись, мав запам'ятати цифру, щоб скласти код та отримати сюрприз – відеопослання від рідних. Після екстремальної частини ця четвірка порелаксувала в джакузі.

"Холостяк" з дівчатами в джакузі / Скриншот з відео

На атмосферній вечері при свічках "Холостяк" і дівчата розгадали ребуси та склали свої цифри в код, після чого розблокували відеозвернення від близьких – мами Марини, яка бажала перемогти, батьків Саші, що запросили Алекса в гості, бабусі, молодшої сестри та тата Юлі, від слів яких вона розплакалася.

Після цього на індивідуальному спілкуванні Юля розповіла Топольському про складні стосунки з батьком, бо колись він обрав мачуху, а не її, і тепер не вміє проявляти турботу. Їхня відверта розмова закінчилася ніжним поцілунком, ініціаторкою була вона.

Алекс на індивідуальному спілкуванні з Юлею / Скриншот з відео

На тет-а-теті з Сашею Алекс дізнався, що її сім'я для неї – еталон, але вона б хотіла побудувати кар'єру, а не присвятити себе дітям, як мама. "Поцілунки – це прекрасно, але торкнутися до душі одне одного – це куди важливіше й цінніше", – прокоментувала дівчина за кадром.

Марина ж пояснила "Холостяку" бойовий настрій мами й наголосила, що її мета на проєкті – не перемога, а почуття. Вона навіть натякнула, що закохалася, бо ревнує і весь час думає про нього.

Церемонія троянд

Першу троянду на 8 тижні отримала Віка, яка залишилася незадоволеною після побачення на сноубордах, слідом за нею – Саша Мудра, якій дісталися ще й обійми. Далі Алекс вручив троянду іншій Саші й попросив приборкати хвилювання, а слідом за нею пішла Катя.

У відеозверненні Марина зізналася в почуттях, тож теж пройшла далі. Юлі "Холостяк" приділив особливу увагу – покликав на тет-а-тет, де і з'явилася шоста троянда та перше запрошення на побачення в 9 випуску. Його дівчина обере сама.

додому пішла фаворитка, яка, на думку Алекса, з кожним тижнем усе більше закривається, не підпускає його до себе, як інші дівчата.