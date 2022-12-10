Холостяк 12 сезон 7 випуск: перевірка дівчат на щирість та інтимне побачення в СПА

Минулий випуск романтичного проєкту "Холостяк" завершився конфліктом між дівчатами та скасованою церемонією троянд. Читайте у нашому матеріалі, як після скандалу Алекс Топольський дізнаватиметься правду про кожну з учасниць.

Минулий тиждень на романтичному проєкті разом з анонімними думками дівчат одна про одну приніс не тільки конфлікт між учасницями, але і їхні погані стосунки зі самим "Холостяком". Тому цього тижня Алексу Топольському належало розібратися, хто з дівчат каже йому правду, а хто приховує таємниці та поводиться лицемірно, повідомляє 24 канал.

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Спілкування з дівчатами після скандалу

Першим на спілкування Алекс прийшов до Саші, адже всі дівчата говорили про неї лише негатив. Дівчина пояснила, що очікувала такі слова від учасниць, бо бачить у кожній з них несприйняття правди. Водночас Алекс звинуватив Сашу в нещирості, – це її засмутило. Дівчина виправдалась, що й справді тиснула на дівчат й додала, що проблема в ній – все начебто через суворі правила батьків, які вона сприймала через протест. Вона згадувала й ситуації зі школи, коли її так само мало не ненавидів увесь клас. Розповідала про розлучення батьків, яке дуже її травмувало. Алекс розчулився зізнанням Саші, але додав, що йому потрібно поміркувати. Тож він залишив дівчину наодинці зі своїми думками.



Алекс з Сашею / Фото СТБ

Наступною на спілкування пішла Марина , яка не дуже позитивно відгукувалася про кожну учасницю, але й відстоювала свою позицію. Алекс підтримав дівчину після того, як котрась з учасниць назвала її "бичкою". Після цього Марина підняла тему жовтої троянди, яку отримала ще позаминулого випуску. Вона зізналась, що не намагається його "спокушати", а виявляє симпатію. Головний герой також зізнався, що вона йому подобається. Їхня бесіда завершилась ніжними обіймами.

, яка не дуже позитивно відгукувалася про кожну учасницю, але й відстоювала свою позицію. Алекс підтримав дівчину після того, як котрась з учасниць назвала її "бичкою". Після цього Марина підняла тему жовтої троянди, яку отримала ще позаминулого випуску. Вона зізналась, що не намагається його "спокушати", а виявляє симпатію. Головний герой також зізнався, що вона йому подобається. Їхня бесіда завершилась ніжними обіймами. Наступною була Аліна – вона зізналась, що їй байдуже, що кажуть про неї. Але зазначила, що розчарувалась у дівчатах і хвилювалася через реакцію Алекса на їхні відгуки. Аліна впевнено спростувала заяви, що вона себе не цінує, – Алекс визнав, що повірив їй. Тож вони попрощалися теж на хорошій ноті.



Аліна на спілкуванні / Скриншот з відео

Алекс згодом запросив Катю й зізнався, що хотів її підтримати після негативних відгуків. Учасниця зауважила, що згодна з коментарями про комплекси з приводу фігури. Вона поділилась, що ще з дитинства боролась із заявою вагою, а особливо важкі моменти схуднення були на час її модельної кар'єри. Водночас Катя додала, що "її не пробити", адже вона не просто "гарні меблі". Обоє були задоволені теплим спілкуванням.

Групове побачення з Вікою, Лізою і Сашею Мудрою

Напередодні Алекс надіслав Віці, Лізі та Саші Мудрій купальники для побачення. "Холостяк" запланував романтичну прогулянку на яхті. Але початок їхньої зустрічі був напруженим і почався з обговорення аудіовідгуків дівчат одна про одну. Та потім Топольський вирішив розрядити атмосферу й грати в гру "правда чи блеф". Тож вони по черзі розповідали різноманітні історії, а інші мали вгадувати, що з цього – брехня. Гра допомогла всім розслабитися. Алекс пішов поспілкуватися з Лізою, яку підозрював у маніпуляціях. Їхня бесіда була напруженою, "Холостяк" заявив, що не відчуває щирості й відкритості з її боку.

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Вона каже, що завжди спокійна людина. Але хотілося, щоб вона трішки відкрилась, хотілося глибини,

– сказав головний герой.

Наступною на "аудієнцію" з Топольським пішла Вікторія. Вона спростувала заяви дівчат про те, що є акторкою в реальному житті. Але Алекс однаково повірив їй не до кінця. Обійми, які зініціювала Віка, були холодними.



Вікторія з Алексом / Фото СТБ

Саша сходила на розмову з "Холостяком" наступною – вони пішли кататись на водних мотоциклах. Це їх зблизило, вони поспілкувалися, а потім обіймалися та цілувались, що не сподобалось дівчатам на яхті. Та згодом всі мали можливість поплавати й порозважатися в морі. Ніхто з дівчат не отримав троянди, але кожна пішла в непоганому настрої.

Гра в поло на побаченні з Мариною

Алекс Топольський запросив Марину пограти в поло – вид спорту на конях. Спершу вони пройшли інструктаж, – "Холостяк" підтримував дівчину та допомагав навчатися. Учасниця дуже хвилювалась, але з допомогою Алекса спіймала азарт і їй вдавалось правильно бити по м'ячу.



Марина й Алекс на побаченні / Скриншот з відео

Після гри пара відправилась на чаювання. Марина прочитала Топольському листа, що дуже йому сподобалося. Також дівчина розповіла про свій фітнес-досвід – тренерство та виступи на змаганнях; роботу з криптовалютою і провал бізнесу; кар'єру у косметології. Марина відкрилась для "Холостяка" у новому позитивному світлі.

Марина відкрилась, досить природною стала, у нас був глибокий діалог. Мені цікаво пізнавати її як людину,

– каже Алекс.

Побачення з Катею в СПА

, що після побачення з Алексом дівчина вкотре вирішила вияснити, хто її образив та назвав "бичкою" під час аудіоповідомлень. Після стількох обговорень про це нарешті зізналась. Марина відреагувала дуже емоційно й заявила, що більше не буде терпіти такого ставлення до себе. Дівчата висловили думку, що такою реакцією вона підтвердила слова Саші.

На перше індивідуальне побачення дівчина разом з Алексом вирушила до СПА. Їм по черзі робили масаж, тож пара розслабилась та перебувала в доволі інтимній атмосфері. Після цього Алекс і Катя грали у "36 запитань", щоб зблизитися. Тож вони розмовляли про стосунки, батьків, тяжкі моменти в житті, кохання та спільні риси. Ніжне та романтичне побачення завершилося пристрасними поцілунками.

Нам справді один з одним комфортно і класно і добре,

– поділився Топольський.



Алекс з Катею / Скриншот у відео

Церемонія троянд

Після минулої церемонії, яка не відбулась, дівчата жваво обговорювали претендентів на виліт. На столику було лише 5 троянд та одна листівка, яка заінтригувала учасниць.



Церемонія троянд / Скриншот з відео

Ліза у відеозверненні відчула дистанцію та нерозуміння, тому попросила Алекса її відпустити. "Холостяк" визнав, що зробив їй боляче. Та дівчина наполягала, тож достойно залишила проєкт за власним бажанням.

у відеозверненні відчула дистанцію та нерозуміння, тому попросила Алекса її відпустити. "Холостяк" визнав, що зробив їй боляче. Та дівчина наполягала, тож достойно за власним бажанням. Топольський викликав на окреме спілкування Вікторію . Вона поскаржилась йому у зверненні на те, що отримує від "Холостяка" лиш докори замість підтримки. Алекс зізнався у симпатії до Віки та вручив їй червону троянду.

. Вона поскаржилась йому у зверненні на те, що отримує від "Холостяка" лиш докори замість підтримки. Алекс зізнався у симпатії до Віки та вручив їй червону троянду. Наступною поспілкуватись з чоловіком пішла Саша Погорєлова. Вона намагалась пояснити своє висловлювання щодо Марини, однак враження Алекса про неї було зіпсовано. Все ж, він дав троянду дівчині зі сподіванням, що вона надалі буде сміливішою.

Погорєлова. Вона намагалась пояснити своє висловлювання щодо Марини, однак враження Алекса про неї було зіпсовано. Все ж, він дав троянду дівчині зі сподіванням, що вона надалі буде сміливішою. Аліна поділилась, що хоче зробити крок назустріч Алексу, тому він подарував їй не лише троянду, але й запрошення на індивідуальне побачення.

поділилась, що хоче зробити крок назустріч Алексу, тому він подарував їй не лише троянду, але й запрошення на індивідуальне побачення. Юля подарувала Алексу вишивку з еротичним зображенням. Після недовгого спілкування вона отримала троянду.

подарувала Алексу вишивку з еротичним зображенням. Після недовгого спілкування вона отримала троянду. Топольський зізнався Марині , що побачив її з нового боку. Він хоче дізнаватись про неї більше, тож вручив їй троянду.

, що побачив її з нового боку. Він хоче дізнаватись про неї більше, тож вручив їй троянду. Алекс поставив Каті 37 запитання – чи прийме вона троянду. Очевидно, дівчина відповіла ствердно.

37 запитання – чи прийме вона троянду. Очевидно, дівчина відповіла ствердно. Саша Мудра у відеозверненні заявила, що не хоче брати участь у шоу через дівчат. Тому "Холостяк" провів її, але не додому, а на коротке пристрасне спілкування, під час якого він подарував дівчині троянду.

, від цього епізоду Алекс Топольський скасував різноколірні троянди. Тепер дівчата отримуватимуть лише червоні квіти.