Холостяк 12 сезон 1 випуск: нові кольори троянд на церемонії у шоу, що повернулось в час війни

1 випуск 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" мав вийти на екрани ще 4 березня. Однак через повномасштабну війну прем'єру відклали. Продюсери проєкту вирішили, що якщо окупанти вкрали в нас весну, то осінь їм не віддадуть. Так, 28 жовтня телеглядачі побачили перший епізод з історії кохання Алекса Топольського.

Зйомки 12 сезону "Холостяка" завершилися в січні 2022 року, проте випустити його в ефір не встигли, передає 24 канал. Ще у травні незмінний ведучий Григорій Решетник обмовився, що телешоу покажуть "цієї осені одразу після перемоги". Оскільки ЗСУ впевнено випроторюють окупантів, а українцям потрібна емоційна підтримка, то на ТБ одне за одним повертають розважальні проєкти. Одне з них – "Холостяк 12" з Алексом Топольським.

Дізнавайтеся більше Новий "Холостяк-12" Алекс Топольський: біографія головного героя романтичного шоу

Головний холостяк країни – львів'янин, який 11 років тому емігрував до США. Там він побудував успішний бізнес, пов'язаний з орендою елітної нерухомості. Кохання Алекс Топольський приїхав шукати в Україні, але на момент повномасштабного вторгнення Росії на Батьківщині його не було.

Як стверджує команда "Холостяка", в Америці в Алекса Топольського був свій фронт – він приєднався до гуманітарної організації HOPE Worldwide, що понад 30 років допомагає біженцям, а після 24 лютого взялася рятувати українок, які тікають від російських снарядів і ракет.

Хто такий "Холостяк" Алекс Топольський

Алексу Топольському 32 роки, він родом зі Львова. Чоловік живе у США, де займається бізнесом, що пов'язаний з нерухомістю. Холостяк завжди прагнув добитись чогось самостійно – саме тому він покинув Україну. Але завдяки ризику йому вдалося досягати цілей. Зараз Алекс продовжує працювати. Він є громадянином США, але однаково робить все можливе для перемоги.

До слова Холостяк 12 сезон: усі учасниці реаліті-шоу

Перші стосунки Алекса почались з нічного клубу. Дівчина приїхала до нього в Лос-Анджелес, вони були разом 1,5 року – ці стосунки Холостяк називає дуже романтичними. Через проблеми з візою пара почала практикувати стосунки на відстані, але вони не склалися. Стосунки Топольського з американками теж не були успішними. Алекс почувався самотнім, йому дуже бракувало сім'ї. Саме тому він прийшов на проєкт – щоб знайти людину, яка розділить з ним щастя й горе. Кохання для Топольського – іскра під перших зустрічей, бажання дивувати та завойовувати, підтримка та довіра.

Знайомство Алекса Топольського з дівчатами

Напередодні Алекс Топольський приготував сюрприз для дівчат. Він бачив, як минулих сезонів лише учасниці дарували холостяку подарунки, тому цього разу не хотів бути з порожніми руками.



Алекс Топольський / Фото СТБ

Першою з "Холостяком" приїхала знайомитися 29-річна Олександра з Києва, яка виховувалась як принцеса. Вона поділилась, що є "вертихвісткою" і має багато залицяльників. Але дівчина так і не знайшла гідного чоловіка, – тож тепер хоче закохатися. Алекс був схвильований, але залишався усміхненим. Дівчина подарувала герою дитячу машинку, а він вручив їй браслет, який упродовж зустрічей дарував майже кожній.

23-річна Аліна з Мирнограда побачила Топольського наступною. Вона зізналась, що постійно зайнята роботою, але любить приділяти час своїй великій родині. Дитинство в дівчини було непростим, тому вона швидко почала працювати. Зараз Аліна працює фінансовим аналітиком в інвестиційному фонді. Щоб зігріти "Холостяка", учасниця вирішила пригостити його чизкейком та теплим чаєм, що одразу підкорило чоловіка.

Косметологиня Марина приїхала до Алекса своїм золотим автомобілем та вийшла до нього у золотистій сукні. Вона подарувала "Холостяку" торт, хоч той зізнався, що вся його увага була привернена до фігури учасниці. Щодо Марини – вона працює косметологом в Харкові. Дівчина розповіла, що покращувала своє тіло пластичними операціями, бо хоче мати якнайкращий вигляд.

22-річна Юлія з міста Сміли займається текстильним мистецтвом. Її вишиті роботи дорогі та мають попит за кордоном. Найбільше вона любить вишивати медуз – це її родзинка. Сукня, яку вишивала дівчина, дуже вразила "Холостяка". Одну з медуз зі свого вбрання вона подарувала Алексу.



Юлія та Холостяк / Фото СТБ

Наступною до Алекса покрокувала 37-річна Вікторія зі столиці. Дівчина є акторкою – знялась у драмі "Істальгія", картинах "Зустріч однокласників", "СуперКопи". Професія Вікторії змушує її часто грати, тому вона часто хоче відкритися й показати себе справжню. Алекс подарував дівчині особливий подарунок (уже не браслет), але попросив не відкривати його.

Вікторія з Алексом / Фото СТБ

Керівниця бенкетної служби, 27-річна Юлія з Бучача, влаштовує людям свята – серед її клієнтів навіть Дмитро Гордон та інші знаменитості. До того ж на роботі дівчини знімали "Холостяка-11" – це й надихнуло дівчину взяти участь в проєкті. Юлія приготувала для Алекса голубці, вирішивши підкорити чоловіка кулінарною майстерністю.

24-річна Настя з Дніпра зізналась, що хоче подарувати емоції "Холостяку". Пара вирушила автівкою до особливого для дівчини місця. Під час поїздки вона розповіла, що була спортсменкою, але у 19-річному віці пережила важкий період – вона хворіла на рак. Також Настя зізналась, що виховує доньку Мілану, що зовсім не справило негативного враження на Алекса. Пара приїхала до теплиці з квітами, де разом загадала бажання.

Оля, якій 32 роки, справила неймовірне враження на Алекса, спустившись на мотузках перед дверима. Вона з Києва та працює особистим охоронцем. У досвіді Олі й напади, й аварії та інші випадки. На шоу вона прийшла боротися за головного героя.

Катерина вирішила оригінально познайомитися з "Холостяком", прикинувшись журналісткою. Після котроїсь з дівчат вона знову підійшла до Алекса та зізналась, ким є насправді.



Катерина з Алексом / Скриншот з відео

28-річна Анастасія з Одеси є нутриціологинею та мамою – у неї хлопчик і дівчинка. Батько її дітей був омріяним чоловіком, дівчина народила сина в 16 років. Однак їхні стосунки були непростими, а життя з появою дітей наповнюється новими викликами. Саме діти привели Анастасію на проєкт – син учасниці написав листа "Холостяку".

З Нью-Йорку на проєкт "Холостяк" приїхала 24-річна Оля. Вона влаштовує свята для дітей. Дівчина поділилась, що почувається самотньо в Нью-Йорку. Стильний образ та коротка зачіска підкорила Алекса, а він сподобався учасниці. Дівчина подарувала чоловіку квиток до Нью-Йорка, щоб полетіти туди разом.

27-річна Олена з Києва працює чиновницею, тому зазвичай чоловікам не зізнається, ким працює. Мало не всі справи дівчині вдаються, тож вона впевнена у собі та своїй перемозі. Учасниця подарувала Алексу "хвилину мовчання", а у відповідь зажадала одягнути їй на палець обручку. Олена отримала особливий подарунок від "Холостяка" – записку з проханням зберегти момент. Пара зробила фото на полароїд.

Олена зі Львова є капітаном поліції, тож приїхала до "Холостяка" на спеціальній автівці. 30-річна дівчина розповіла, що хоч має хорошу фізичну підтримку, хоче знайти справжнього чоловіка та відчути себе слабкою за спиною чоловіка. Катерина зустрілась з Алексом в байкерському образі, "затримала" чоловіка та вдягнула кайданки.

Роксолана з батогом та ромашковим чаєм прийшла дивувати Алекса Топольського, поки той був у наручниках. 28-річна візажистка з Дніпра вважає, що жінка має як збуджувати, так і заспокоювати. Після зустрічі з нею "Холостяк" попросив капітана поліції таки зняти кайданки.

30-річна Віка з Харкова майже все тіло покрила оригінальними татуюваннями. Вона працює вчителькою в школі та дуже любить дітей. Але щоб мати своїх, хоче створити сім'ю.

Разом з нею 20-річна медсестра Аміна мала перше спілкування з Алексом в компанії Олени. Дівчата розповідали про свою роботу, досвід затримань поліцією та інші пікантні історії.



Потрійне спілкування / Скриншот з відео

Після спілкування Алекс побачив вогнище на вулиці. Там його зустріла впевнена 25-річна Саша з Харкова. Вона розповіла, що асоціює стосунки з вогнем. Тож запропонувала "Холостяку" кинути перші "дрова" у багаття. Там були й завдання, які виконала пара.

Далі з Алексом познайомилась Таня, Кароліна та Елізабет. Вони дивували оригінальними подарунками й приємними словами в бік героя.

Наступною до "Холостяка" приїхала 19-річна Аделіна Делі – учасниця "Танців з зірками". Вона подарувала Алексу подушку зі своїм зображенням. На шоу дівчина прийшла тому, що була в парі з Сергієм Мельником – колишнім героєм проєкту.

Інша учасниця запропонувала Топольському поспілкуватися з нею із заплющеними очима, щоб зберегти інтригу. 21-річна Юля з Рівненщини регулярно бере участь в різноманітних конкурсах краси. Дівчину зачіпає те, що через вроду її вважають зверхньою, тому сподівається, що "Холостяк" не оцінюватиме її по обкладинці. Зрештою Алекс та Юлія поспілкувалися без пов'язок.

Також Алекс Топольський познайомився ще з трьома дівчатами: з 24-річною високою спортсменкою Людмилою. Стильною Лізою, яка працює в казино й давно не ходила на побачення через роботу. Та стильною Єлизаветою, яка працює в казино.

Одна з учасниць через Григорія Решетника передала оригінальний подарунок "Холостяку". Він мав самостійно підібрати образ дівчині, тож обрав чорну сукню з мереживними вставками. 24-річна модель Катя вразила Алекса як до свого приходу, так і під час зустрічі.

Перша вечірка на "Холостяку 12"

Ще без "Холостяка" дівчата зіграли в гру-вікторину, на те, хто краще знає Алекса Топольського. У конкурсі виграла Юлія, – вона отримала відео від брата Алекса – Максима. Він розповів цікавий факт про характер Топольського. Ще в одному раунді виграла Оля. Вона отримала відеозвернення від сина Алекса. Першість в наступному раунді здобула Аміна. Її бонусом було відео від близького друга героя. Останній раунд виграла Ліза й отримала ролик від колишньої дівчини Топольського.

Коли зайшов Алекс, то оголосив, що троянд першого враження не буде. Натомість він вирішив дарувати троянду іншого кольору – білу. Цю квітку Топольський вручив Насті, з якою мав поїздку до теплиці. Згодом він пояснив, що біла троянда – символ того, що дівчина запам'яталась по-особливому.



Настя з Алексом / Скриншот з відео

З Григорієм Решетником дівчата також ділилися своїми девізами. Алекс поділився, які саме слова відгукнулися йому. Ці вислови чоловік запропонував вигравіювати на браслетах.

Після цього Алекс забрав Катю, яка з'явилась останньою, на вечірнє спілкування за вечерею. Дівчина розповіла, що працювала моделлю за кордоном. Завдяки цьому вона стала незалежною у 17 та сама придбала собі авто. Утім, їй хочеться заміж та мати сім'ю. Пара поспілкувалась про ідеальність, самореалізацію і стосунки, знайшовши спільну мову.

Після зустрічей з "Холостяком" дівчата витягали конвертик, з якого витягали квадрат певного кольору. Григорій Решетник пояснив, що це "мітки". Учасниці сіли разом по спільних кольорах. Вони зіграли у гру, призом якої є перше побачення сезону. На першому етапі дівчата мали показати останні 5 фото в інстаграмі. Усі дівчата, окрім одної (яка не мала акаунту) показали свої сторінки, де були як відверті та вульгарні фото, так і звичайні кадри з життя.

На другому етапі учасниці проходили перевірку тегами, тобто, як інші люди підписують їхні контакти. Не всі дівчата погодилися на це – Юля, Кароліна та Аделіна. Юлю "Медузу" підписали як "ескорт", що дуже засмутило учасницю. Але багато інших спокійно пройшли цей етап. У конкурсі виграла команда "фіолетових" – це Роксолана, Юлія, Вікторія, Елізабет та Оля. Дівчата отримали троянди та можливість групового першого побачення наступного тижня.

У процесі конкурсу герой забрав на спілкування Вікторію, в яких збіглися подарунки – і Алекс, і Віка запропонували один одному подивитися кіно. Як виявилось, вони обоє живуть у Маямі, а раніше були в Нью-Йорку, та зустрілися лиш на шоу. Пара подивилась стрічки, в яких знялась акторка, також між ними відбулося романтичне спілкування. Вікторія також зізналась про стосунки з Тарасом Цимбалюком. Причиною їхнього розриву була темпераментність обох та різниця у віці.

Згодом на особисте спілкування Алекса запросила Людмила. Вона попросила героя відпустити її на кілька днів на весілля брата. Спортсменка розповіла, що в неї дуже близькі стосунки з братом. Це дуже зворушило "Холостяка", тому він вручив їй червону троянду.



Людмила отримала троянду / Скриншот з відео

Перша церемонія троянд

Серед решти дівчат, які не отримали троянд, "Холостяк" обрав учасниць, які найбільше його вразили. Ними стали:

фотомодель Катя,

організаторка дитячих свят Оля,

танцівниця Аделіна,

нутриціологиня Анастасія,

косметологиня Марина,

медсестра Аміна,

круп'є Ліза,

фінансова аналітикиня Аліна,

керівниця бенкетної служби Юлія,

харків'янка Саша.

"Холостяк" також оголосив про вручення жовтої троянди – це троянда останнього шансу. Він вручив її Олександрі, яка ніби й запам'яталась Алексу, але не розкрилась для нього.

Мало без троянди не залишилась юристка Олена. Але в останній момент Топольський виніс рожеву троянду – ця квітка дає можливість ставати господинею будинку учасниць наступного тижня. Всі види троянд "Холостяк" використовуватиме на кожній церемонії.

Шоу покинули Таня, Віка, Ліза, Кароліна, Катя, Олена, Юлія – ці дівчата не змогли з першого разу запалити іскру в серці Алекса Топольського.