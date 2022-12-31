Холостяк 12 сезон 10 випуск: в гостях у Решетників, пристрасні танці й перевірка на довіру

12 сезон шоу "Холостяк" наближається до фіналу. У проєкті залишилося 5 дівчат: цього тижня Алекс Топольський зустрінеться з кожною, щоб дізнатись більше про учасниць перед зустріччю з батьками.

10 випуск романтичного шоу "Холостяк" пройшов у Києві. Алекс Топольський влаштував дівчатам несподіванку й дав можливість кожній з ним поспілкуватися. Про побачення на фінішній прямій читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Умови зустрічі з Алексом

Тиждень розпочався з того, що до учасниць завітав ведучий Григорій Решетник. Він роздав дівчатам 5 карток з написами: романтика, енергійність, серйозність намірів, пристрасть, довіра. Кожна дівчина витягла картку з написом того, чого їй не вистачає у стосунках з "Холостяком".

Марина першою витягла романтику;

Саша Погорєлова – пристрасть;

Катя – серйозні наміри;

Саша Мудра – довіра;

Юля – енергійність.

Але не обійшлось без підводних каменів. Алекс Топольський також визначив поняття, чого йому не вистачає у відносинах з дівчатами. Це він вказував у запрошеннях для кожної. Очевидно, картки можуть не збігатися – у такому разі зустріч з "Холостяком" може стати груповою: на побачення піде і та, яку покликав Алекс, і та, яка обрала картку з цим пунктом.

Перше запрошення цього тижня було адресовано Юлі. Топольському не вистачало довіри у стосунках з нею. Але довіру обрала не "Медуза", а Саша Мудра. Остання розплакалась перед іншими учасницями й зізналась, що відмовляється від цієї зустрічі з "Холостяком", тож Юля пішла на індивідуальне побачення.

Побачення про довіру з Юлею "Медузою"

У запрошенні Алекс вказав не тільки на довіру, але й на відсутність зорового контакту у стосунках з Юлею. Він привів дівчину в затемнену кімнату, де вони сіли один напроти одного. Їхнім завданням було сидіти й довго дивитись один одному в очі та описувати партнера. В іншій кімнаті сиділа художниця, яка малювала їх з цього опису.



Юля й Алекс на побаченні / Фото СТБ

У певний момент Юля заплакала, Алекс також відчув, що вона замикається у собі. Дівчина зізналась, що її дещо турбує – її інстаграм зламали: зі сторінки зникли її дописи, публікації, фото робіт. За пароль у "Медузи" вимагали гроші й шантажували.

Згодом під час спілкування пара поспілкувалась про страхи. Юля зізналась, що боялась розчинитися в людині під час стосунків, тому тепер вона знаходить свою силу у творчості, але це не дуже відгукнулось Алексу. Та їхній спільний портрет покращив атмосферу. Втім, Алекс поділився, що риси характери "Медузи" йому не притаманні, а це їх віддаляє.

Мені сподобалося спілкування з Юлею – воно було дуже відвертим. Мені сподобалося, що ми відкрилися в ці моменти, але, на жаль, здалося, що в нас мало точок доторку.

Романтичне побачення з Мариною

Наступне запрошення дісталося Марині – і воно співпало з її карткою. У листі Алекс натякнув на зустріч в її кімнаті, але туди мало не увірвались всі дівчата. "Холостяк" підготував сюрприз – обклав приміщення свічками, підготував шампанське та солодощі, серед яких торт, що схожий до того, який Марина подарувала йому на першій вечірці. Також Марина та Алекс прочитали один одному листи, які написали ще на побаченні в замку.



Алекс з Мариною / Скриншот з відео

У певний момент Алекс поправив Марині волосся, а вона відсахнулась. Дівчина пояснила, що дуже хвилювалась і на хвилинку відійшла, щоб заспокоїтися. Після повернення вони спілкувались про романтику, побачення. Зустріч завершилась приємним подарунком від "Холостяка" – коштовною підвіскою.

Перевірка серйозності намірів з Сашею Мудрою

, що наступного дня виявилося, що Юля, Саша Погорєлова та Саша Мудра прочитали листа від Алекса, який Марина називала дуже сокровенним, але залишила на столі відкритим. Дівчата зі сміхом поставилися до її слів про цінність, але ці випади Марина сприйняла як слабкість й відреагувала спокійно.

Наступною Алекс запросив Сашу Мудру на перевірку серйозності намірів. Катя, яка витягнула цю картку, вирішила, що не буде приєднуватися до побачення. "Холостяк" запросив Олександру в гості до Григорія Решетника та її дружини Христини. Так він хотів перевірити, як дівчина буде взаємодіяти у колі сім'ї й трьох дітей.

Учасниця трохи розгубилась на самоті з дітьми, поки Гриша був на роботі, а Христина поралась на кухні. Та з часом вони влилися в сімейну атмосферу й навчились розважати малюків.



Саша з Алексом / Скриншот з відео

Згодом Саша пішла допомагати зірковій дружині на кухні, де поділилась своїми думками про побут у відносинах. Вона зізналась, що для неї прибирання й готування на другому місці, а чоловік – на першому. Тоді як Алекс спілкувався з Гришею про дітей та допомогу дружині. Під час вечері Григорій та Христина поділилися своїми порадами щодо сімейного життя: ставлення до дітей як до особистостей, регулярні спільні поїздки для романтики, командний дух у сім'ї та обов'язково любов.

Саша Мудра також несподівано зізнався, що не впевнена, чи зможуть її батьки бути на зустрічі з Алексом, бо планують поїздку. Це трохи здивувало чоловіка.

Мені сподобалося спілкування з дітьми, але потім момент з батьками, про який я взагалі не знав. Якась неоднозначна внутрішня думка, тому мені складно сказати, чи я відчуваю серйозні наміри з боку Саші, – сказав Алекс.

Пристрасть на побаченні Саші Погорєлової

, що Саша Мудра на спілкуванні з усіма заявила, що начебто проходила детектор брехні й розповідала не тільки про себе, але й про дівчат та їхню поведінку за камерами. Це роздратувало Марину, яка зізналась, що її подруга розповідає секрети іншим учасницям. У процесі дівчата вкотре розсварились.

І Алексу, і Саші бракує пристрасті в їхніх взаєминах. Тож до зустрічі більше ніхто не міг приєднатися. "Холостяк" запросив дівчину на танці – вони тренувались танцювати бачату. І хоч пара більше задумувалась про рухи, все-таки між ними промайнула іскра.

Саша та Алекс / Скриншот з відео

Згодом на вечері Алекс розповів, що відчув пристрасть на танці, але не помічає, що Саша проявляє пустотливість чи драйв. Та згодом вони почали фантазувати незвичайний спільний ранок та цілувалися.

Я переживала, що будуть танці. Але коли я згадую все це, взагалі не шкодую, що були танці,

– поділилась враженнями дівчина.

Енергійне побачення з Катею

Останнє запрошення прийшло Каті – цього разу Алексу бракує енергії. Хоч Юля також обирала енергійність, вона залишила побачення індивідуальним. Це був картинг – вид спорту, в якому застосовуються невеликі гоночні машини. Катя й Алекс змагалися на швидкість – і дівчина приїхала першою. Як приз вона отримала бажання, яке має можливість загадати "Холостяку".

На вечері пара зізналась один одному, що їм обом бракує глибини у спілкуванні. Щоб зробити розмову більш щирою, вони вирішили заплющити очі та відповідати на відверті запитання про взаємини, відносини з сім'єю. Катя наприкінці поділилась, що справді хотіла б побудувати стосунки з Алексом.



Катя з Алексом / Скриншот з відео

Останні посиденьки сезону

Напередодні церемонії троянд дівчата зібрались на останні посиденьки, адже опісля вони роз'їдуться й не будуть жити разом. На столику їх чекав кросворд, розгадавши який, дівчатам стала відома тематика церемонії. І це був маскарад.

Також Марина хотіла з'ясувати, чи Саша Мудра не додала фарб у її побачення в замку, начебто там було щось більше, ніж поцілунки. Остання відмовилась це коментувати, бо у всьому "замішана" ще й Катя. За ініціативою Юлі та Саші Погорєлової суперечка завершилась.

Церемонія троянд

Дівчата з'явилися на церемонії в розкішних образах, поверх яких одягнули довгі смарагдові мантії та маски. Після приходу Алекса вони розповіли про страхи, яких позбулися: Катя позбулась потреби у схваленні, Саша Мудра перестала боятись ділитися творчістю, Саша Погорєлова втратила страх висоти. Марина заговорила про втрату страху говорити про почуття, а Юля позбулась внутрішньої "вчительки". У той момент, коли всі розповіли про страхи, дівчата зняли ще й мантії.

Перед врученням троянд Марина прочитала нового листа наодинці з Алексом, бо під час побачення їм не вдалось розібрати почерк дівчини. Це зворушило "Холостяка". Вже у присутності учасниць він вручив їй троянду. Ще одну омріяну квітку отримала Катя, яка водночас і попросила Алекса виконати її бажання – обійняти. Наступною Топольський покликав Сашу Погорєлову, якій сказав, що вона боїться показувати відчуття, але вручив троянду. У Саші Мудрої Алекс запитав, чому вона прочитала листа. Він не відчув, що дівчина розкаюється за свій вчинок і додав, що має сумніви щодо неї. Але навіть попри це вручив троянду.

Алекс Топольський попрощався з Юлією "Медузою", бо не побачив у ній свою людину. "Я впевнений, що вона знайде собі людину, ближчою за духом", – сказав "Холостяк".

Церемонія завершилась зворушливим, але несподіваним запрошенням від батьків Каті, які працюють у РАЦСі. Наступного тижня відбудуться знайомства з батьками.