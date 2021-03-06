Холостяк 11 сезон 1 випуск: перший поцілунок та змінені правила проєкту

В Україні стартував довгоочікуваний 11 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Перший випуск популярного проєкту глядачі змогли побачити в п'ятницю, 5 березня. Головним героєм нового сезону став бізнесмен Михайло Заливако. Саме його серце намагалися покорити українські красуні. Кому вдалося зробити це, а хто покинув проєкт після першої вечірки – читайте у матеріалі Showbiz 24.

11 сезон шоу "Холостяк" розпочався традиційною вечіркою. Ефектні дівчата приїхали у розкішний маєток, щоб познайомитися з головним красенем країни. Кожна з учасниць прийшла на проєкт, щоб знайти своє кохання. Протягом декількох місяців дівчата боротимуться за серце Михайла Заливаки – 31-річного успішного засновника логістичної компанії, який не уявляє свого життя без бізнесу.

До теми Холостяк 11 сезон: біографія Михайла Заливаки та 20 цікавих фактів з його життя

Візитка Михайла Заливаки

"Холостяк" поділився, що вже зустрічав справжнє кохання. Проте з тією дівчиною у нього, на жаль, стосунки не склалися. Він вірить в те, що зможе побудувати нові стосунки саме на цьому проєкті. Михайло наголосив, що він перебуває в правильному місці і зможе знайти кохання.

Заливако розповів, що не уявляє свого життя без спорту. Михайло постійно вдосконалює своє тіло.Також він обожнює підніматися в гори і неодноразово долав одні з найвищих вершин світу. Зокрема, чоловік побував на Ельбрусі, куди діставався маршрутом першопрохідців.

Знайомство з дівчатами

Першою з "Холостяком" познайомилася 24-річна Ліза. Вона повітряна гімнастка і постійно ризикує своїм життям, працюючи без страхування. Ліза постійно перебуває у різних країнах світу і отримує неймовірне задоволення від своєї роботи.

Ліза дуже нервувала і через це навіть не запам'ятала імені головного героя.

Після цього з Михайлом познайомилася 36-річна Алла. Під час першої розмови з "Холостяком" дівчина розповіла, що в неї є донька і навіть показала їхнє фото. Алла успішна, впевнена в собі жінка. Також в учасниці та головного героя є спільне вподобання. Вони обоє обожнюють котів.

Заливако зазначив, що в Аллі він побачив відвертість. Вона зворушила його розмовою.

20-річна Ксенія вразила Михайла витонченістю. Дівчина подарувала "Холостяку" перо, що символізує правильний шлях. Вона стала другою учасницею, яка не запам'ятала імені головного героя.

Наступною з Михайлом зустрілася 32-річна Юлія. Дівчина подарувала "Холостяку" листівку, де запропонувала написати те, що він хоче прожити з нею, побачивши вперше. Вона зробила те саме. Юлія захотіла потанцювати з чоловіком, а він прагне відсвяткувати з нею знайомство.



Знайомство Юлії та Михайла / Фото з сайту stb.ua

Заливако зазначив, що він звик першим проявляти ініціативу, проте такий вчинок Юлії також припав йому до душі.

29-річна Надін розповіла, що має власний бізнес та є блогером з понад 600-тисячною аудиторією підписників. Вона увійшла у список найуспішніших підприємець України. Дівчина поділилася, що її не прийняла мама колишнього нареченого. Тоді жінка казала Надін, що вона ніхто порівняно з її сином. Після цього дівчина вирішила, що стане успішною. Так і сталося, проте Надін досі не зустріла свого кохання.

Юлія вирішила з'явитися перед "Холостяком" у неординарному образі. Вона постала перед Михайлом в образі великого плюшевого зайчика. Дівчина подарувала чоловікові вітаміни, проявивши турботу. Учасниця не захотіла показувати свого обличчя, ще більше заінтригувала головного героя. Пізніше Михайло особисто поспілкувався з Юлією та був вражений її бездоганною красою.

20-річна Анна подарувала Михайлові акції Google. Дівчина розповіла, що інвестиції – це її хобі. Вона поділилася, що готова віддати свою жіночність, енергію, теплоту і вірить, що вкінці проєкту разом із "Холостяком" зможе отримати дивіденди у вигляді справжніх почуттів.

Анна навчається в Бостоні і заявляє, що вона – майбутній президент. Дівчина була готова пожертвувати дитинством і вкладати у свій розвиток. Анна поїхала в США за обміном студентами і зараз навчається в приватному університеті. Учасниця наголосила, що є президентом політичної організації у своєму навчальному закладі. Анна зазначила, що прагне використовувати досвід, який отримує в США для того, щоб покращувати життя людей в Україні.



Знайомство Михайла з Анною / Фото сайту stb.ua

29-річна Вікторія вразила "Холостяка" стильним виглядом. Проте інші учасниці звернули на те, що крізь відверту сукню було видно її оголені сідниці.

Ефектна 23-річна Валентина вирішила одразу проявити ініціативу та пішла з Михайлом дивитися на салют, який був особливим подарунком для "Холостяка". Учасниця поділилася, що батько з дитинства вчив її, що потрібно бути самодостатньою. Якщо вона вийде заміж, то це буде обдуманий крок. І якщо у стосунках буде криза, то вона зробить все, щоб зберегти їх, бо це її вибір. Валентина прагне знайти чоловіка, який покохає її.

Заливако познайомився з Анною, яка одразу вразила його. Дівчина запросила "Холостяка" стріляти з лука, що неабияк вразило його. Попередньо в мішені Анна прикріпила записку з завданнями. Влучивши в ціль, Михайлові довелося поцілувати дівчину. Таким чином перший поцілунок на проєкті відбувся під час першої вечірки.



Поцілунок "Холостяка" з Анною / Фото сайту stb.ua

Згодом разом із Анною Михайло вирішив сісти до дівчат в лімузин, де познайомився зі стюардесою Валею-Тіною. Дівчина виявилася дуже позитивною, проте зізнається, що хочеться мати сім'ю, оскільки особисте життя в небі не побудуєш. В лімузині була й ніжна Олена, яка також зацікавила Михайла.

Пізніше разом із трьома дівчатами Заливако відправився кататися містом та вкінці прогулянки вручив їм 3 троянди. Таким чином Валя-Тіна, Аня та Олена боротимуться за серце Михайла в 2 випуску.

Повернувшись, "Холостяк" познайомився з Алісою, яка пригостила його вином. Дівчина видалася Михайлові цікавою та привабливою. Учасниця поділилася, що має власний ювелірний бізнес та прагне побудувати міцні стосунки.

25-річна Ольга розповіла, що пише картини. В якийсь момент вона відмовилася від жіночності. Це сталося після розставання з коханим. Ольга підстригла волосся, одягалася по-чоловічому.Та пізніше дівчина повернула свою жіночність практиками та медитаціями. Їй захотілося одягати жіночні вбрання, відростила волосся. Вона відчуває кохання всередині себе та готова віддати його, по-справжньому закохатися.

Ольга запитала Михайла: "Якби в тебе був вибір: жити до грані, чи через грань, що б ти вибрав?". "Холостяк" зізнався, що через край, що означає віддаватися повністю всьому, що робиш. Після цього учасниця зазначила, що в такому випадку їх чекає цікава спільна "подорож".

29-річна Катерина поділилася, що вважає себе розумною, сексуальною, ідеальною. Дівчина розповіла, що чоловіки бояться знайомитися з нею, думаючи, що вона відмовить. Учасниця "Холостяка" зізналася, що дивилася усі попередні сезони шоу та впевнена, що цього разу вона зустріне тут своє кохання.

Під час розмови з Михайлом дівчина заявила, що впевнена в тому, що саме з ним може побудувати сім'ю. Цим вона трішки спантеличила "Холостяка".

Юлія поділилася, що на "Холостяк" прийшла завдяки інтуїції. Вона впевнена, що тут зможе знайти своє кохання.

Чемпіонка з бігу Дарія під час знайомства з Михайлом подарувала йому пісочний годинник. Пізніше вона розповіла, що найболючішим у її житті був момент, коли вона травмувалася перед чемпіонатом. Раніше у неї була розписана кожна година, проте зараз має час на особисте життя і вірить, що на "Холостяку" зможе знайти своє кохання.



Знайомство "Холостяка" з Дарією / Фото з сайту stb.ua

Згодом у лімузині Михайло знайшов коробку, де була туфелька, яку залишила одна з учасниць. Та під час цього Заливако побачив вантажівку, у якій його чекала дизайнерка Тетяна. Вона вирішила познайомитися з "Холостякою" саме в такій атмосфері. Дівчина поділилася, що мріє створити власний будинок з чоловіком, якого кохатиме. У Михайла і Тетяни відбулася зворушлива та тепла розмова, після якої дівчина отримала троянду. Вона стала четвертою дівчиною, яка відправилася у будинок та продовжить будувати стосунки з "Холостяком".

Пізніше Михайло познайомився з Лолою, Уляною, Олександрою, Христиною, Джессікою. Дівчата намагалися всіляко вразити чоловіка, приготували для нього різноманітні сюрпризи.

22-річна письменниця Ольга також вразила Холостяка під час першої зустрічі. Дівчина підкорила його щирістю та ніжністю.

Розалі розповіла, що її батько родом з Африки. Коли їй було 3 місяці, він поїхав на заробітки та не повернувся. Дівчина з дитинства відчувала, що вона не така як всі. Багато хто казав, що Розалі не стане повноцінним членом суспільства. Проте це виявилося не так і згодом дівчина зрозуміла, що її зовнішність – це її достойність.

Виявилося, що Заливако знайомий з Розалі. "Холостяк" впізнав її і поділився, що був час, коли вони спілкувалися. А ось дівчина не одразу впізнала його. Михайло зазначив, що з задоволенням запросив би її на побачення.

Вихід 24-річної акторки Анастасії був дуже ефектним. Вона подарувала Михайлові загадкову коробочку і чомусь дуже боялася, що, відкривши її, чоловік захоче попрощатися з нею. Заливака вирішив провести Анастасію до лімузину і дівчина подумала, що він відправляє її додому. Проте "Холостяк" подарував учасниці троянду, яка стала пропуском у наступний випуск.

Згодом Анастасія поділилася, коли мама була вагітною молодшим братом, то батьком покинув їх. Тоді сім'я переживала важкі часи і в 13 років дівчина пішла на першу роботу – продавала морозиво в парку. Їй почали писати фотографи і пропонувати відверті фотосесії. Через деякий час дівчина стала порноакторкою. Вона допомагає рідним і тепер прагне побудувати міцну сім'ю.

Однією з учасниць 11-го сезону "Холостяка" стала колишня дружина Андрія Богдана – Анна. Під час першої зустрічі подарувала Михайлові сертифікат на екстремальну розвагу. Дівчина вразила його, коли розповіла, що полюбляє ходити в гори. Вони одразу знайшли спільне хобі.

До теми Колишня дружина Андрія Богдана візьме участь в 11 сезоні "Холостяка"

Коли Михайло приєднався до всіх дівчат, він знайшов ту дівчину, яка залишила йому туфельку в коробочці. Нею стала 21-річна Ханна.

Пізніше Юлія вирішила виконати бажання Михайла, влаштувала романтичну атмосферу та познайомитися з ним. Дівчина зворушила "Холостяка" розмовою про батьків, яких вона втратила. Після душевного спілкування Юлія та Михайло потанцювали і чоловік захотів продовжити спілкування з нею, тому вручив бажану троянду.

Останньою претенденткою на серце Михайла стала 29-річна авантюрна співачка Дана. Вона ефектно з'явилася перед "Холостяком" за допомогою фокусів, чим вразила його.

Перша вечірка

Ведучий Григорій Решетник запропонував учасникам проєкту розвагу, яка допоможе ближче познайомитися. Кожна дівчина написала на листочку завдання, яке повинна виконати конкурентка. Учасниці "Холостяка", які відносять себе до авантюристок, придумували цікаві та неординарні завдання, після яких Михайло вирішив поспілкуватися з Розалі та Олею. Він поцікавився, для чого дівчата прийшли на проєкт. Особиста розмова з Олею зацікавила Заливаку і він подарував їй омріяну троянду.

Згодом дівчата зіграли гру "Правда чи дія". Таким чином учасниці змогли розповісти про себе Михайлові та зацікавити його. З декількома дівчатами Михайло вирішив більше поспілкуватися. Під час розмови між Надін та Валентиною виник конфлікт. Проте вони все-таки отримали троянди від "Холостяка".

Пізніше Михайло впізнавав відповіді дівчат за їхнім голосом. Кожна з учасниць розповіла про свою внутрішню красу. 23-річна Лола не мала настрою відповідати на це запитання, тому "Холостяк" вирішив запросити її на індивідуальну розмову, яка не склалася через погане самопочуття Лоли. Дівчина подумала, що Заливако відправив її додому, проте чоловік вручив дівчині троянду і вона поїхала у будинок до інших дівчат. Михайло зазначив, що не хотів, щоб Лола відчувала дискомфорт і прагне більше познайомитися з нею.

Анна під час розмови з Михайлом розповіла про свій шлюб з Андрієм Богданом та зізналася, що сама була ініціаторкою розлучення. Після спілкування дівчина отримала омріяну троянду.



Анна отримала троянду від Михайла / Фото з сайту stb.ua

Наступною учасницею, яка мала змогу поспілкуватися з "Холостяком" стала Дарія. Дівчині вдалося сподобатися головному героєві та отримати червону троянду.

Михайло подарував наступну троянду Алісі. Він організував для учасниці маленький квест і вона разом із трояндою отримала маленького білого кролика.

Вечірка продовжувалася і Григорій Решетник запропонував наступний інтерактив. Учасниці відповідали на запитання Михайла. Дівчата, відповіді яких Заливаці найменше імпонують, покидають гру. У цій грі перемогу здобула Анна, яку він запросив на індивідуальну розмову. Дівчина розповіла про життя в Америці і поділилася, що прагне побудувати стосунки саме в Україні.

22-річна Ольга також мала змогу особисто поговорити з Михайлом та отримала перепустку у наступний етап проєкту.

Михайло Заливако приголомшив всіх несподіваною заявою. Чоловік вирішив, що не хоче ні з ким прощатися, оскільки під час вечірки не встиг познайомитися зі всіма дівчатами. Тому "Холостяк" дав троянду кожній учасниці. Ведучому Григорію Решетнику чоловік зізнався, що дівчата житимуть у двох будинках, проте не знатимуть про це.

У 2 випуску шоу за серце Маихайла Заливаки розпочнуть боротьбу 28 дівчат.