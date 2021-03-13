Холостяк 11 сезон 2 випуск: сповідь порноакторки та скандальна реакція на другий дім

Тиждень тому розпочалася нова романтична історія, за якою кілька місяців поспіль спостерігатиме вся країна. У п'ятницю, 12 березня, відбувся 2 випуск 11 сезону шоу "Холостяк". Бізнесмен Михайло Заливако влаштував перше індивідуальне побачення та два групових, підкоривши серця красунь. Яким був перший тиждень дівчат на проєкті – читайте далі.

Під час першої вечірки 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" 31-річний засновник логістичної компанії Михайло Заливако не попрощався з жодною з 29 красунь, дозволивши дівчатам розкритися більше. Він вручив троянди кожній з них, як перепустку в проєкт, та оселив їх у двох будинках. Про шокуючу реакцію учасниць на нові правила шоу та перші романтичні зустрічі дізнавайтесь у матеріалі Showbiz 24.

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Заселення дівчат у будинки

Михайло Заливако розселив дівчат у два розкішні триповерхові будинки: один з них розташований на озері, інший – у лісі. Під час заселення красунь в маєтки стало відомо, що Ксенія відчула себе зле на першій вечірці. Зі зйомок дівчину забрала швидка. Вона була впевнена, що поїде додому, однак наступного дня приєдналась до 14 інших учасниць в будинку на озері.

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Побачення Михайла Заливаки з Юлією

На перше індивідуальне побачення "Холостяк" запросив Юлію, яка з'явилась на першій вечірці в костюмі зайця. Вона вразила бізнесмена своєю сміливістю і простотою, адже не боялася виглядати безглуздо. У загадковій записці Михайло попередив дівчину, що їй доведеться попрацювати за станком, як з'ясувалось згодом – ювелірним. Під будинком на неї чекав чорний лімузин та солодкий презент. Автомобіль доправив красуню до торгівельного центру в самому серці Києва.

Разом вони відправились на шопінг та підібрали дівчині вишуканий образ – оксамитову мінісукню темно-синього кольору з оголеною спиною, в якій дівчина продемонструвала довгі ніжки, та чорні туфлі на шпильках. Після шопінгу Михайло Заливако запропонував Юлії виготовити парні каблучки з гравіюваннями: на кільці для чоловіка дівчина написала "зайка", а він для неї – "похрустимо".

Під час романтичної вечері Юлія зізналась, що до 20 років ні з ким не зустрічалась. Як з'ясувалось, її виховувала лише мама, тому в той час, як однолітки вперше закохувалися, вона сумлінно навчалась. Спілкування Михайла з красунею було невимушеним і відвертим, тому він вручив їй першу троянду.

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Спілкування дівчат з будинку в лісі з Григорієм Решетником

До будинку дівчат в лісі завітав ведучий "Холостяка", аби обговорити з ними їхні професії та захоплення. Анна, яка на першій вечірці поцілувалась з Михайлом, поділилась, що працює у сфері IT. Юлія розповіла, що у свої 32 роки досі не змогла заробити на власне житло. Лола поки шукає себе, й хоче не працювати, а кайфувати від свого заняття. Натомість Олена заявила, що розвиває блог в тіктоці, тому завдяки проєкту хоче збільшити кількість підписників.

24-річна Настя зізналась дівчатам, що останні чотири роки працювала порноакторкою та моделлю Playboy, щоб забезпечити маму та молодшого брата, проте зараз попрощалася з індустрією, готова до серйозних стосунків та сім'ї. Сповідь дівчини шокувала і водночас розчулила конкуренток.

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Побачення "Холостяка" з Алісою, Настею, Оленою та Валентиною

На перше групове побачення 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" запросив одразу чотирьох дуже різних дівчат. Вони вирушили вивчати столицю на великому екскурсійному автобусі. Оскільки Валентина киянка, то взяла ініціативу у свої руки та привертала найбільше уваги чоловіка під час прогулянки містом.

Під час індивідуального спілкування з Валею "Холостяк" обговорив конфлікт, який стався на першій вечірці й стосувався її корисливих цілей на проєкті. Михайло зізнався учасниці, що мав тривалі стосунки й позитивно висловився про свою колишню. Крім того, він назвав свої негативні якості – критичність, надмірна доброта, довірливість та те, що нечасто спілкується з мамою, яка живе в Харкові та пише ікони.

Під час прогулянки містом Настя в присутності інших дівчат оголосила Михайлу, що працювала порноакторкою, на що він відреагував досить спокійно та з розумінням. На вечері в ресторані дівчина була замкнутою і сором'язливою, а на спілкуванні тет-а-тет розставила всі крапки над "і" та пояснила "Холостяку", що більше не знімається у фільмах для дорослих. Настя зізналась, що боїться залишитися сама, тому завершила з порно й прийшла на реаліті-шоу за справжнім коханням.

Індивідуальне спілкування Михайла Заливаки з Оленою не склалося. Вона наголосила, що зараз має три тисячі підписників у тіктоці й прагне завоювати мільйонну аудиторію, щоб стати знаменитою. "Холостяк" зрозумів, що підписники і популярність – це те, заради чого дівчина прийшла на проєкт. Тому попрощався з нею до церемонії троянд.

Чоловік налагодив контакт з Алісою й переконався, що на першій вечірці вона була щирою, попри манірність. Дівчина розповіла, що прагне до сімейного життя та дітей, заради яких готова відкласти кар'єру. У будинок учасниці повернулися без троянд.

Побачення Михайла Заливаки з Лолою та Ксенією

На першій вечірці "Холостяк" не зміг налагодити спілкування з Лолою та Ксенією через погане самопочуття дівчат, тому він вирішив дізнатися їх краще, запросивши на подвійне побачення. Так, красуні усвідомили, що в 11 сезоні змінилися правила шоу "Холостяк" й тепер існує два будинки. Вони не приховували свого обурення та негативних емоцій.

Михайло зустрівся з учасницями в артстудії та запропонував їм намалювати його, аби виразити свої емоції не лише словами, а згодом сам зобразив кожну з них. Однак Лола малювала неохоче, адже не любить цей процес, а Ксенія закрилася й відверто засмутилась, що дівчат на проєкті значно більше.

Під час тет-а-тету Ксенія зізналась Михайлу, що хоче знайти на проєкті взаємне кохання, адже ніколи не відчувала чогось подібного. Вона пояснила, що ніколи не мала ані романтичних, ані інтимних стосунків, адже не хоче розтрачувати себе на випадкових чоловіків.

Індивідуальне спілкування "Холостяка" з Лолою було відвертим. Дівчина назвала побачення жахливим та показово капризувала. Аби вгамувати норовливу красуню, Михайло запропонував їй зробити те, що вона любить, – потанцювати. До слова, на полотні він зобразив Лолу принцесою.

Наприкінці побачення Михайло підняв келих за зустріч і попросив вибачення за те, що не виправдав сподівання дівчат на індивідуальні зустрічі. Він вручив троянду Лолі, а Ксенію відправив додому, адже так і не зміг її зрозуміти.

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Реакція учасниць на два будинки та пояснення Михайла

Повернувшись додому з побачення, Лола оголосила конкуренткам, що є другий будинок з учасницями. Більшість дівчат не приховували свого роздратування. Валя запропонувала дізнатися адресу дому на озері та зробити "облаву". Однак дівчатам вдалось вгамувати емоції, тому вони висловили своє невдоволення у відеозверненнях.

Аби прояснити учасницям ситуацію з двома будинками, "Холостяк" з'явився в домі в лісі. Він поділився, що не був готовий робити вибір лише з першого враження, тому залишив всіх, щоб поспілкуватися з кожною більше.

Церемонія троянд в будинку в лісі

Михайло Заливако запросив на спілкування дівчат, яких найбільше зачепила ситуація з другим будинком – Ольгу, Аню та Олю. Він захопився татуюванням Ольги в зоні декольте, а в Ані поцікавився, наскільки вона контролює партнера в стосунках.

Натомість з письменницею Олею "Холостяк" поспілкувався особисто. Дівчина заявила, що щира лише на 88 відсотків, адже їй важко довіряти чоловікам через дитячу травму – батько дівчини пішов з сім'ї, коли їй було всього 6 років. Так, Михайло Заливако вирішив, що красуня не готова відкриватися в стосунках, тому попрощався з нею, відпустивши додому. Вже в автомобілі вона заявила, що встигла полюбити головного холостяка країни.

Дизайнерка інтер'єрів Тетяна спроєктувала для "Холостяка" ЗD-модель ідеального будинку, тим самим відправившись на індивідуальне спілкування. Під час розмови Михайло наголосив, що нецензурна лексика їй не пасує. Зі стюардесою Валентиною чоловік встиг випити каву, обговорити її захоплення пасікою та професію. Вона натомість розповіла, що останній бойфренд постійно зраджував її.

У своєму відеозверненні Валя заявила, що її конкурентки на проєкті носять маски. На думку дівчини, лицемірними є Аня, Таня, Валя та Оля. Михайло вирішив обговорити курйоз в присутності всіх дівчат, тому між Валею і Анею спалахнув конфлікт.

Перша церемонія троянд відбулась просто в будинку в лісі. У Михайла Заливаки не знайшлось троянд для стюардеси Валентини та власниці секс-шопу Валі. Всі інші 10 дівчат продовжили шлях в проєкті.

Церемонія троянд для дівчат з будинку на озері

На індивідуальне спілкування Михайло Заливако запросив повітряну гімнастку Єлизавету. Вона зізналась "Холостяку", що колишній хлопець обвів її навколо пальця, вкравши 55 тисяч євро, за які мав би купити квартиру. Дівчина наголосила, що вона й далі дуже довірлива.

Наступною чоловік покликав співачку Дану. Він швидко зрозумів, що дівчина неготова відмовлятися від кар'єри та гастролей заради стосунків, тому не став тримати її на проєкті. Дана покинула "Холостяк" на першій церемонії.

Михайло Заливако встиг поспілкуватися з власницею студії краси Уляною, з'ясувавши за допомогою ваг, що в них багато спільного. Катерині та Анні він також приділив час. Перша з них відкрито фліртувала з "Холостяком", інша ж заявила про прагнення зіграти з ним в хокей.

На церемонії троянд Михайло Заливако попрощався з Ханою, Анною та Уляною. Наступного тижня він відправиться на романтичні побачення з Катериною та Вікторією.