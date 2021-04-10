Холостяк 11 сезон 6 випуск: хто з учасниць залишив проєкт

У 6 випуску романтичного реаліті-шоу "Холостяк" за серце Михайла Заливаки боролися 9 учасниць. Більшість дівчат продовжили відкриватися головному чоловіку країни, а з двома він емоційно віддалився і попрощався назавжди. Хто залишив проєкт, дізнавайтеся на Showbiz 24.

6 випуск 11 сезону шоу "Холостяк" вийшов в ефір у п'ятницю, 9 квітня. У новому епізоді Михайло Заливако вкотре довів, що точно знає, яка дівчина повинна бути поряд з ним. З двома учасницями він вже не бачить спільного майбутнього, тому проявив рішучість і відправив їх додому. Про найбільш шокуючі прощання читайте далі.

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Першою шоу "Холостяк" покинула повітряна гімнастка Ліза. Михайло Заливако зауважив, що останні тижні їхнє спілкування будувалося лише на претензіях дівчини. Якщо він робив кроки назустріч, то вона лише віддалялася і не змогла відпустити те, що треба було. "Ліза дуже класна, важко було прощатися", – заявив "Холостяк", а повітряна гімнастка додала, що не може ділити з іншими того, хто їй подобається.

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Другою реаліті-проєкт залишила Катя. Головний герой підкреслив, що під час останнього спілкування дівчина уникала відповідей на його провокативні запитання. Михайло не відчув її зацікавленості, а лише холод. Хоч, прощаючись, Катя запевнила, що симпатія в неї була.

Боротьбу за серце Михайла Заливаки продовжили сім учасниць. Наступного тижня на них чекають побачення в Єгипті.