Холостяк 11 сезон 3 випуск: хто з дівчат залишив шоу

Бізнесмен з Харкова Михайло Заливако встиг відзначитися швидкими та безкомпромісними рішеннями на шоу "Холостяк 11". У попередньому ефірі чоловік попрощався одразу з дев'ятьма дівчатами, з якими не бачив спільного майбутнього. Кого з красунь він відправив додому в 3 випуску, а хто вирішив залишити шоу за власним бажанням, читайте на Showbiz 24.

На першій вечірці 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако дозволив всім дівчатам продовжити шлях на проєкті, аби краще пізнати кожну з них. Він швидко аналізує та робить висновки, тому після групових побачень та коротких індивідуальних спілкувань зрозумів, що дев'ять з 29 учасниць – не для нього. У 3 випуску "Холостяка" бізнесмен відпустив ще вісім дівчат. Їхні імена дізнавайтеся далі.

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Першою в 3 випуску "Холостяка" пішла експорноакторка Настя. Вона покинула проєкт за власним бажанням. Під час вечірки на честь дня народження Анни дівчина відчувала тиск та назвала конкуренток "злими мегерами". Крім того, вона розуміла, що з кожною наступною зустріччю закохуватиметься в Михайла все більше, тому вирішила піти зараз, щоб потім їй не розбили серце. Бізнесмену Настя побажала знайти на шоу справжнє кохання.

Другою "Холостяк" залишила "амбасадорка леопарду" Христина. На груповому побаченні Михайло Заливако так і не зміг порозумітися з учасницею. Його розчарувало те, що вона прийшла на реаліті-шоу за порадою подруги, а не за покликом серця. Чоловік хоче ясності в стосунках, тому порадив Христині для початку розібратися з собою та визначитися, чого вона хоче від життя.

Третьою реаліті-шоу покинула художниця Оля, яка не змогла проявити себе на парному побаченні. Михайло Заливако впевнений, що учасниця зумисне ухилялася від його запитань та не захотіла відкриватися. "Холостяк" хоче бачити поряд з собою щиру та відверту дівчину, тому з Олею він попрощався.

Четвертою дівчиною, яка залишила 11 сезон шоу "Холостяк" в 3 випуску стала Юлія. Під час групового побачення чоловік дізнався, що дівчина поїхала від хлопця після того, які він повернувся з війни на сході України, та розірвала стосунки телефоном. Її переїзд в Італію Михайло Заливако розцінив як зраду в найскладніший момент, тому він відправив Юлію додому.

П'ятою з "Холостяка" пішла 36-річна Алла. Головний герой наголосив, що вона реалізувалася як бізнеследі та мама, тому побажав їй нарешті стати щасливою жінкою і полюбити себе. Він був вражений пройденим шляхом і самостійністю Алли, однак шукає жінку, яка зможе йому довіритися.

Шостою проєкт покинула ювелірка Аліса. Михайло Заливако наголосив, що між ними немає романтики та іскри. Він відправив дівчину додому, адже вона могла стати для нього хорошим другом, але не коханою людиною.

Сьома – блогерка Надін, яка встигла засвітити на багатьох шоу та п'ять років поспіль намагалася стати учасницею шоу "Холостяк". На думку Заливаки, вона просто шукає публічні стосунки. Він не повірив у щирість її намірів, тому провів додому.

Останньою восьмою дівчиною, яка пішла з 3 випуску "Холостяка" стала Лола. Сам Михайло не мав бажання прощатися з нею. Вона вирішила піти з проєкту після вильоту Аліси, з якою встигла здружитися. Чоловіка така витівка відверто шокувала, однак він не намагався втримати примхливу красуню.