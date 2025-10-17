До прем'єри нового сезону "Холостяка" залишились лічені години. А поки пропонуємо дізнатися більше, що відомо про життя і кар'єру Цимбалюка. Усі деталі – в матеріалі Showbiz 24.

Читайте також Двічі був одружений: що відомо про особисте життя головного холостяка країни – Тараса Цимбалюка

Дитинство та юність Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Батько актора – історик і літературознавець, а матір – філологиня.

Тарас Цимбалюк з батьками / Фото з інстаграму актора

У школі хлопець захоплювався спортом, зокрема займався футболом і греко-римською боротьбою, однак вирішив рухатися творчим шляхом. Тарас вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Актор закінчив навчання у 2011 році.

Кар'єра у театрі та кіно

Під час навчання в університеті Цимбалюк працював у Київському національному Молодому театрі й Київському академічному театрі юного глядача на Липках. З 2013 року – актор театру "Сузір'я".

Дебют Тараса на телебачення стався у 2011 році – він зіграв у містичному серіалі "Щоденники Темного".

Популярні фільми й серіали з Тарасом Цимбалюком:

Серіал "СуперКопи"

Серіал "Кріпосна"

Фільм "Чорний ворон"

Серіал "Спіймати Кайдаша"

Серіал "Кава з кардамоном"

Серіал "Жіночий лікар. Нове життя"

Фільм "Конотопська відьма"

Фільм "Коли ти вийдеш заміж?"

Актори серіалу "Спіймати Кайдаша" / Фото СТБ

Особисте життя

Тарас Цимбалюк двічі був у шлюбі. Зі своєю майбутньою першою дружиною, Ангеліною, він почав зустрічатися на п'ятому курсі університету. Закохані одружились через 2 роки, а згодом зрозуміли, що поспішили.

В інтерв'ю Аліні Доротюк актор розповідав, що вони дійшли висновку, що будувати сім'ю зарано.

Що ще потрібен якийсь досвід – мені в першу чергу. Що я не готовий ще до цього всього. Що я ще не сформувався, у мене немає ще такого міцного чоловічого стрижня, щоб я був чоловіком, за яким стоїть жінка. Що я зарано взяв цю відповідальність. Цих питань у мене до себе виникло багато,

– ділився Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк з Ангеліною / Скриншот з відео Аліни Доротюк

Друга дружина актора – візажистка Тіна Антоненко. Вони познайомилися на зйомках кліпу MONATIK на пісню "Вічність". Тарас освідчився коханій у 2020 році у прямому ефірі талант-шоу "Танці з зірками".

Цимбалюк освідчився Антоненко: дивіться відео онлайн

3 липня 2021 року Тарас і Тіна одружилися, та вже у червні 2022 оголосили про розлучення.

Останній публічний роман Цимбалюка був з дизайнеркою та рестораторкою Світланою Готочкіною. Вони не коментували свій розрив, однак у квітні 2025 року телеканал СТБ повідомив, що актор стане головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк". Можливо, у випусках Тарас поділиться подробицями.

Проте, схоже, ексзакоханим вдалося зберегти хороші стосунки після розставання. Річ у тім, що у вересні Цимбалюк відвідав презентацію колекції бренду Готочкіної OT'S label. Актор був моделлю і пройшовся подіумом.

Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму дизайнерки

Скандали з Тарасом Цимбалюком

У 2020 році, вже коли тривала російсько-українська війна, Тарас Цимбалюк знявся у кліпі на пісню "Миг" російського гурту Ленінград. Під час повномасштабного вторгнення актор зізнався, що шкодує про це.

Чоловік розповідав, що навіть батько засудив його за участь у проєкті.

Коли я почав активно зніматися в серіалах, тато говорив: "Дивися, я розумію, ти зараз знімаєшся в російських серіалах, немає українських, ти хочеш бути актором – це все ясно. Але, чувак, кліп "Ленінград", ну камон, це ж просто п*здець",

– пригадував Цимбалюк.

Актор вляпався у скандал й після початку повномасштабної війни. Влітку 2024 року Цимбалюк розважився у компанії блогерки Анни Алхім під пісні росіян. Вони, зокрема, слухали Земфіру і Сергія Мазаєва.

Те, що публічна людина з'являється у соцпросторі й по фону вмикають ворожу музику – це про**б. Це мій грубий про**б! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про**б – є про**б! І він тільки мій. Був не правий!,

– прокоментував скандал Тарас.

Однак скандали Цимбалюку згадують і досі. Раніше за актора заступився ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетник. Він заявив, що ідеальних людей не існує, і додав, що Тарас – відповідальний, тому зробить висновки.

Тарас Цимбалюк і Григорій Решетник / Фото з інстаграму СТБ

Нещодавно Тараса Цимбалюка знову обговорювали в мережі. Актор і військовий Данііл Мірешкін засудив колегу через роль "азовця". Чоловік вважає, що той не гідний носити форму і шеврон бригади.

На думку Мірешкіна, Цимбалюк робить недостатньо для країни під час війни, маючи публічність. Данііл заявив, що Тарас продовжує жити "своє найкраще життя", поки інші актори служать, а багато хто загинув.

Згодом Цимбалюк відповів на звинувачення колеги. Актор заявив, що "Азов" ініційовано доєднався до співпраці над фільмом "Привіт Лютий", в якому він знявся. Тарас зазначив, що герой бригади особисто одягнув на нього свій бронежилет і шеврон, а також додав, що бійці присутні на знімальному майданчику.

Цимбалюк наголосив, що театр, в якому він працює, з перших днів війни щомісяця допомагає українським військовим. Частину коштів з кожної вистави передають на потреби війська.

Ми мільйони вже спрямували на допомогу ЗСУ. Я зіграв майже 300 вистав. Після кожної я стою на авансцені й закликаю допомагати нашій армії. Знецінивши зараз мене, поставили під сумнів важливу волонтерську роль моїх колег, які теж усі ці 4 роки збирають гроші для бійців,

– зазначив актор.

Нагадаємо, що трансляція 1 випуску 14 сезону "Холостяка" почнеться о 19:00 на телеканалі СТБ.