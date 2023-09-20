Як виявилось, це знімання в кліпі російського гурту "Ленінград". За словами актора, він мав можливість відмовитися від тієї роботи, але не зробив цього, тож зараз сильно шкодує.
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Тарас Цимбалюк розповів про знімання в кліпі "Ленінграду"
Чоловік знявся у відеороботі на пісню "Миг", де зіграв мачо. Як розповів артист, навіть батько засудив його за роботу в цьому проєкті.
Коли я почав активно зніматися в серіалах, тато говорив: "Дивися, я розумію, ти зараз знімаєшся в російських серіалах, немає українських, ти хочеш бути актором – це все ясно. Але, чувак, кліп "Ленінград", ну камон, це ж просто пи*дець",
– розповів актор.
Цимбалюк же намагався знайти переваги знімань в кліпі. Тоді чоловік казав, що якіснішого матеріалу у Києві раніше не бачив. До того ж вся знімальна команда була українська й загалом весь процес знімань був комфортним для Тараса.
"Я йому почав пояснювати якісь такі тези, зараз розумію, що вони абсолютно дебільні. Я казав йому, що якіснішого матеріалу я взагалі не бачив тут у Києві, ніколи таких днів знімальних не було: Hilton, 400 осіб масовки, штук 30 гримерів, костюмерів, дуже круте світло, яке використовувалося тут у нас кілька разів, тому що ніхто собі не може дозволити це оплатити. Вся знімальна команда – українська. Виробітка людська, тобто ми знімаємо без жодного напряга", – пояснив Цимбалюк.
Водночас Тарас зауважив, що через тиждень після знімань у кліпі він про це пожалкував, оскільки почав більше читати новини та дізнався про позицію Сергія Шнурова, який є фронтменом групи. Музикант підтримує Володимира Путіна, що обурило актора.
Інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком: дивіться відео онлайн
Що відомо про Тараса Цимбалюка: головне
Чоловік народився у місті Корсунь-Шевченківський, що на Черкащині. Здобув освіту у Києві, де поєднував навчання з роботою в театрах. Вперше на екранах з'явився у 2011 році, коли зіграв другорядну роль у містичному серіалі "Щоденники темного".
За плечима акторської діяльності Тараса Цимбалюка понад 40 ролей в українських фільмах та серіалах. Він добре відомий глядачам за образами коваля Назара у серіалі "Кріпосна", Карпа у "Спіймати Кайдаша", Андрія у "Каві з кардамоном" та Івана Чорноуса у фільмі "Чорний ворон". У 2022 році Тарас озвучив трейлер стрічки про героїчний спротив українців "Кривава нафта", а також цьогоріч вийшов новий серіал з Цимбалюком у головній ролі – "Полкан".