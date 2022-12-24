Звільніть тих ідіотів, – дівчина, яка вибула в 9 випуску "Холостяка", обурилася через монтаж
Джерело:Вікторія Варлей
У 9 випуску "Холостяка" вибула Вікторія Варлей. Алекс Топольський відпустив її на церемонії троянд. Однак дівчина запевняє, що пішла за власним бажанням, а на монтажі це вирізали.
В ефірі за 23 грудня "Холостяк" покинула всього одна дівчина. За кадром герой сказав, що це рішення далося йому складно, але, за словами Вікторії Варлей, це був її вибір, а не його.
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Вікторія Варлей обурилася на "Холостяк" через монтаж
"9 епізод – повне розчарування. СТБ, звільніть тих ідіотів, які монтують проєкт "Холостяк". Як можна було вирізати мою суперечку з Гришею, і подати моє обурення, як образу на дівчинку Катю? Як можна було вирізати, що я розказувала про сім'ю і дітей? І реальні причини, чому я пішла. Це не увійшло в монтаж, тому що як це так, що вже третя дівчина йде за власним бажанням", – написала Вікторія.
Вона також озвучила справжню причину, через яку покинула проєкт. Віка бачила, що "Холостяк" Алекс Топольський не готовий до сім'ї та дітей.
Я не бачила в Алексі чоловіка, з яким можу будувати серйозні стосунки, він не готовий до побудування сім'ї. Враховуючи перший пункт, я хотіла потрапити в Маямі до Різдва, до 25 грудня. Мені вже реально треба було потрапити до косметолога,
– з гумором прокоментувала Вікторія Варлей.
У підсумку акторка назвала себе "занадто крутою для цього проєкту", адже ніхто її не розкрив і не розгадав.
Вікторія Варлей з "Холостяком" на побаченні в 9 випуску / Скриншот з відеоЦікаво, що обурилася Віка тільки на монтажерів, тоді як команду, яка була з нею 24/7, похвалила: "Незламні, і я не знаю, як ви все це робите і витримуєте! На жаль, усе найцікавіше лишилось за кадром, це було неймовірно і викликає в мене тільки теплі спогади".
Вікторію підтримала Аліна Єршова з "Холостяка"
Обурення акторки підтримала Аліна Єршова, яка вибула у 8 випуску "Холостяка". Дівчина нагадала, що першою в Алексі розчарувалася Ліза, а слідом і вона з Вікою.
Третя дівчина йде. Звичайно, такого ж не покажуть по ТБ. Але глядачі самі всі розуміють, принаймні, я сподіваюся на це,
– прокоментувала Аліна Єршова.
"Весь твій пост – ніби з язика зняла. Я такої ж самої думки. Команда крута. Усе інше – шлак і бруд", – додала ексучасниця "Холостяка".