Звільніть тих ідіотів, – дівчина, яка вибула в 9 випуску "Холостяка", обурилася через монтаж

У 9 випуску "Холостяка" вибула Вікторія Варлей. Алекс Топольський відпустив її на церемонії троянд. Однак дівчина запевняє, що пішла за власним бажанням, а на монтажі це вирізали.

В ефірі за 23 грудня "Холостяк" покинула всього одна дівчина. За кадром герой сказав, що це рішення далося йому складно, але, за словами Вікторії Варлей, це був її вибір, а не його.

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Вікторія Варлей обурилася на "Холостяк" через монтаж

"9 епізод – повне розчарування. СТБ, звільніть тих ідіотів, які монтують проєкт "Холостяк". Як можна було вирізати мою суперечку з Гришею, і подати моє обурення, як образу на дівчинку Катю? Як можна було вирізати, що я розказувала про сім'ю і дітей? І реальні причини, чому я пішла. Це не увійшло в монтаж, тому що як це так, що вже третя дівчина йде за власним бажанням", – написала Вікторія.

Вона також озвучила справжню причину, через яку покинула проєкт. Віка бачила, що "Холостяк" Алекс Топольський не готовий до сім'ї та дітей.

Я не бачила в Алексі чоловіка, з яким можу будувати серйозні стосунки, він не готовий до побудування сім'ї. Враховуючи перший пункт, я хотіла потрапити в Маямі до Різдва, до 25 грудня. Мені вже реально треба було потрапити до косметолога,

– з гумором прокоментувала Вікторія Варлей.

У підсумку акторка назвала себе "занадто крутою для цього проєкту", адже ніхто її не розкрив і не розгадав.

Вікторія Варлей з "Холостяком" на побаченні в 9 випуску / Скриншот з відео

Вікторію підтримала Аліна Єршова з "Холостяка"

що обурилася Віка тільки на монтажерів, тоді як команду, яка була з нею 24/7, похвалила: "Незламні, і я не знаю, як ви все це робите і витримуєте! На жаль, усе найцікавіше лишилось за кадром, це було неймовірно і викликає в мене тільки теплі спогади".

Обурення акторки підтримала Аліна Єршова, яка вибула у 8 випуску "Холостяка". Дівчина нагадала, що першою в Алексі розчарувалася Ліза, а слідом і вона з Вікою.

Третя дівчина йде. Звичайно, такого ж не покажуть по ТБ. Але глядачі самі всі розуміють, принаймні, я сподіваюся на це,

– прокоментувала Аліна Єршова.

"Весь твій пост – ніби з язика зняла. Я такої ж самої думки. Команда крута. Усе інше – шлак і бруд", – додала ексучасниця "Холостяка".