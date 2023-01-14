"Розуму вистачило": у мережі бурхливо обговорюють фінал шоу "Холостяк"
Джерело:"Холостяк"
"Холостяк" Алекс Топольський зробив остаточний вибір у фіналі проєкту. Як у мережі реагують на переможницю Катерину Лозовицьку – читайте нижче.
Романтичне реаліті-шоу "Холостяк" 12 сезон підійшов до кінця. У фіналі проєкту Алекс Топольський обрав ту, з якою готовий продовжити будувати особисте життя.
Дивіться також Холостяк 12 сезон 12 випуск: хто переміг у проєкті
Переможницею 12 сезону шоу стала Катерина Лозовицька. У мережі вже активно обговорюють, чи справді вона заслуговувала бути обраницею бізнесмена Алекса Топольського.
Свій коментар залишила і "Холостячка" Злата Огнєвіч: "Кохання перемагає. Чарівна історія".
Переможниця проєкту / Фото з інстаграму шоу
Як у мережі реагують на фінал
Як і зазвичай, глядачі романтичного проєкту поділилися у своїх думках. Є ті, хто вважають Катю гідною дівчиною та хорошою парою для Алекса.
- "Вперше за 12 років обрали ту, за яку я вболівала";
- "Катя – One Love";
- "Катя – правильний вибір";
- "Так! Ура. Виявилося, що він розумний чоловік";
- "Розуму вистачило, респект. Шкода, якщо вже не разом";
- "Ура, найкращий вибір";
- "Прекрасна, ніжна, чарівна дівчина на цьому сезоні "Холостяк" залишиться Катя".
Є такі користувачі мережі, що критикують Алекса:
- "Катя найкраща та найдостойніша учасниця проєкту, тільки заслуговує набагато кращого чоловіка ніж Алекс. В цьому сезоні на мою думку холостяк – це клоун";
- "Я звісно рада за неї, але він не достойний її",
- "Перецілувався з усіма і зробив вибір, клоун".
Інші висловлюють свою думку щодо Саші Мудрої, яка неоднозначно висловилась про те, що її не обрав Топольський у фіналі.
- "От Саша в машині і показала себе. Стерва ще та. Сьогодні закохана, завтра не закохана. Правильно що не вибрав. Бо на завтра вона б йому сказала "все, не закохана, чао"";
- "Одне радує, це не Мудра. До кінця проєкту вона максимально забрехалась";
- "Відповідь Саші звісно топ. Все в її стилі";
- "Мудре рішення не вибрати Мудру. Але вона й до фіналу не мала дійти. Так що, людоньки, хай у вашому житті буде справжнє кохання, без фальші й постановки";
- "Нарешті Сашу спустили до землі",
- "В кінці в авто Саша повелась у відповідях рівно так само як поводилась з дівчатами всі 12 тижнів. І чого Алекс вперто не хотів бачити, поки це не торкнулось особисто його, от і полилось гівно лопатою".
Також глядачі "Холостяка" діляться враженнями про 12 сезон:
- "Найкращий сезон, вони такі гарні, правильний вибір";
- "Нарешті все закінчилося! Правильний вибір зробив";
- "Файно. Тільки, мабуть, не разом".