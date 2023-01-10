Марина з "Холостяка-12" натякнула, хто переможе в проєкті

Марина покинула шоу "Холостяк" за крок до фіналу. За серце Алекса Топольського продовжили боротися Саша Мудра та Катя. Тепер ексучасниця натякнула, хто з них стане переможницею проєкту.

Вже цієї п'ятниці, 13 січня, відбудеться фінал 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк". Після знайомства з батьками Алекс Топольський попрощався з Мариною, але дівчина не сумує, що так сталося.

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Марина з "Холостяка" про Сашу Мудру та Катю

Після вильоту з шоу Марина опублікувала допис, в якому розповіла про фіналістку Сашу Мудру. На шоу у дівчат не складалися стосунки, але тепер вони стали подругами.

Є люди, з якими тобі добре. З ними можна базікати пів ночі, сміятися з усього навколо, починаючи помічати смішне, де раніше й не помічав. Ділити булочку на двох. Готувати вівсянку одна одній по черзі. Почати пити чай, хоч я його не любила. Разом розчулюватися з природи і з найпростіших дрібниць. Ми познайомилися з Сашею, це нас пов'язало,

– написала Марина.

Дівчина зазначила, що бачила, як Саша не відкривається до інших з цього боку. І все тому, що на шоу всі дівчата є суперницями. За словами Марини, в житті Мудра дуже чуйна та добра.

Все-таки є багато класних моментів з проєкту, як ми разом засинали, прокидалися, плакали, сміялися. І жоден особистий секрет не вийшов за рамки нашої дружби під час сварки,

– додала Марина.

Коли почалася війна, Марина написала Саші. Їхня дружба триває. Тепер вони обоє живуть в США: "Ми розділяємо стільки моментів разом! І підтримуємо одна одну в іншій країні. Дуже люблю цю милу людину. Дякую проєкту що подарував мені тебе! Така, здається, інша, ніж я, але така рідна мені! І насправді у нас багато спільного. Попереду ще стільки нового. Люблю".

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Як Марина натякнула, хто переможе в "Холостяку"

Під цим дописом прихильники Марини одразу почали писати, що вона розсекретила переможницю. На думку користувачів мережі, Алекс у фіналі обрав Катю. Або ж, якщо й вибрав Мудру, то вони вже розірвали стосунки.

"Це означає, що Саша та Холостяк не разом. Тобто він не обрав її у фіналі, а якщо обрав, то вони все ж таки розірвали стосунки. Ви трохи видали таємницю проєкту заздалегідь".

"То виходить, у проєкті виграла Катя?"

Зазначимо, після вильоту з проєкту Марина прокоментувала слова Топольського, адже він вважає, що вона соромиться свого походження. Дівчина наголосила, що якби вона соромилась своєї родини чи коріння, то не стала б їхати до батьків з Алексом на Харківщину.