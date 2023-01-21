Вимагав залицянь: переможниця "Холостяка-12" шокувала правдою про Топольського – реакція Алекса

20 січня в ефірі показали постшоу "Холостяка-12", де стало відомо, що Алекс Топольський і Катя Лозовицька розійшлися. Дівчина розповіла, чого їй не вистачило у цих стосунках, а Алекс одразу відпові на претензії.

Стосунки Каті та Алекса після фіналу не мали щасливого продовження. Лозовицька висловилася про розрив на особистій сторінці в інстаграмі, а Топольський відповів на всі її претензії в телеграмі.

До теми Холостяк-12: як склалися стосунки Алекса Топольського та його обраниці після проєкту

Катя Лозовицька шокувала зізнанням про Алекса Топольського

Дівчина зізналася, що в стосунках з Алексом він вимагав залицянь до себе, похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення. На думку Каті, це все може були тоді, коли чоловік щось для цього зробив, а не просто народився.

Катерина розповіла, чого їй не вистачало: "Я хотіла мати поруч надійне плече, щоб мене цінували, чули, розуміли. Хотіла, щоб піклувалися, коли захворіла. Хотіла хоч раз отримати квіти. Хотіла більше часу разом. Хотіла нових спільних емоцій. Хотіла разом кудись поїхати, а не отримувати відмову на дві мої пропозиції. Хотіла, щоб цікавився моїм життям і елементарно пам'ятав, в якому місті на зйомках я перебуваю. Хотіла романтики і пристрасті. Але, напевно, що таке для Алекса можливе лише під прицілом камер".

Де той Алекс з проєкту? Де ж той принц? Де всі цінності? Хто це і чому ми взагалі разом? З цими думками, після його чергового (не ділом, а словом) запрошення на Балі, я сказала, що нам треба поговорити,

– розповіла Лозовицька.

У постшоу Топольський розповів, що після фіналу продовжував думати про іншу фіналістку – Сашу Мудру. Однак для Каті це не нічого не змінює: "Він дорослий чоловік, який зробив свій вибір. На всю країну сказав, що в його серці відгукнулося моє ім'я. Чоловік, який розумів, що саме зі мною йде у щось серйозніше та доросле. Тож, не поважати свій вибір – не поважати себе".

Катя дотримується класичних цінностей сім'ї, де чоловік оберігає, цінує жінку та піклується про неї. Такому чоловікові вона готова віддати все своє тепло та любов. Бо коли у чоловіка правильне розуміння сім'ї, то не потрібно нічого пояснювати. Жінки – про енергію, сексуальність, мотивацію, чоловік – про вчинки.

Але, у будь-якому разі, я вдячна Алексу за цю історію та за цей досвід. Розійшлись у нормальних стосунках, з розумінням, що ми не створені одне для одного. Ну, це поки він не прочитав цей допис,

– додала Катерина.

Дівчина ні про що не шкодує і впевнена, що він знайде ту, яка розділить його бачення стосунків, пріоритети. А Катя також обов'язково буде щасливою.

Що Алекс Топольський відповів екскоханій

"Холостяк" не залишив такий допис обраниці без уваги. Алекс опублікував емоційну відповідь у своєму телеграм-каналі.

Топольський заявив, що претензії Каті стали для нього несподіванкою, оскільки вони добре розійшлися і увесь цей час спілкувалися. За словами чоловіка, саме він був ініціатором розриву, а не Лозовицька.

На постшоу вона сказала, що ініціювала розставання, хоча насправді це зробив я. І це тоді дуже засмутило Катю,

– заявив Алекс.

Чоловік додав, що він "готовий гори перевернути заради іншої людини", якщо відчуває взаємність. Йому не потрібні дифірамби та слова. А коли відчуває, що його не потребують, не чекають підтримки, турботи, то цього й не хочеться проявляти.

Без довіри нічого не буває. Я завжди за те, щоб ділитися почуттями, переживаннями та невдоволенням, щоб разом це виправляти. Слова Каті стали для мене несподіванкою, адже я дізнаюся про це через декілька місяців. Я абсолютно не ідеальний, маю багато недоліків, непростий характер, це правда. І я точно десь був справді не правий,

– додав Алекс.

Нагадаємо, днями у Топольського була публічна сварка з іншою фіналісткою – Сашею Мудрою. Він опублікував в інстаграм-сторіс фото, на яких іронічно просить Сашу Мудру не цькувати на нього балійських собак після фіналу проєкту. Також попросив не ображати його вибір та з гідністю прийняти поразку. Такі несподівані звернення неабияк здивували саму дівчину, тому вона покепкувала з його рівня української мови, давши пораду завантажити новий перекладач, а також вона не розуміє, що Алекс справді намагався сказати на своїй сторінці.