Хто переможе у 12 сезоні шоу "Холостяк": опитування

13 січня 2023, 16:20
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13 січня відбудеться фінал 12 сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк". За серце бізнесмена Алекса Топольського боротимуться Саша Мудра та Катя. Вже сьогодні дізнаємось, хто з них переможе.

На першій вечірці Алекс познайомився з 26 дівчатами. Протягом трьох місяців він ходив з учасницями на романтичні побачення, з кожною будував історію кохання. Однак у фіналі опинилися лише дві красуні, з якими Топольський зблизився найбільше. Хто з дівчат має більше шансів на перемогу? Висловіть свою думку в опитуванні 24 Каналу

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Фіналістки 12 сезону "Холостяка"

Саша Мудра

  • Вік: 25 років.
  • Місто: Харків.
  • Освіта: ХНУМГ ім. А.Н. Бекетова – готельно-ресторанна справа.
  • Професія: безробітна.
  • Мета в житті: жити в гармонії з собою, вільно володіти трьома іноземними мовами, працювати на себе, розвиваючи свій бізнес, бути прекрасною дружиною та чудовою мамою. Мріє про собаку.
  • Хобі: спорт, книги, медитації, стрільба з лука, фото на плівку.


Фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра / Фото з інстаграму шоу 

Катя 

  • Вік: 25 років.
  • Місто: Київ.
  • Освіта: КНЛУ – юридична освіта, в Іспанії вивчала готельний менеджмент.
  • Професія: фотомодель.
  • Мета в житті: самореалізуватися та створити міцну родину.
  • Хобі: бальні танці.


Фіналістка "Холостяка-12" Катя / Фото з інстаграму шоу

Автор: Христина Кобак