Хто переможе у 12 сезоні шоу "Холостяк": опитування
13 січня відбудеться фінал 12 сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк". За серце бізнесмена Алекса Топольського боротимуться Саша Мудра та Катя. Вже сьогодні дізнаємось, хто з них переможе.
На першій вечірці Алекс познайомився з 26 дівчатами. Протягом трьох місяців він ходив з учасницями на романтичні побачення, з кожною будував історію кохання. Однак у фіналі опинилися лише дві красуні, з якими Топольський зблизився найбільше. Хто з дівчат має більше шансів на перемогу? Висловіть свою думку в опитуванні 24 Каналу.
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Фіналістки 12 сезону "Холостяка"
Саша Мудра
- Вік: 25 років.
- Місто: Харків.
- Освіта: ХНУМГ ім. А.Н. Бекетова – готельно-ресторанна справа.
- Професія: безробітна.
- Мета в житті: жити в гармонії з собою, вільно володіти трьома іноземними мовами, працювати на себе, розвиваючи свій бізнес, бути прекрасною дружиною та чудовою мамою. Мріє про собаку.
- Хобі: спорт, книги, медитації, стрільба з лука, фото на плівку.
Фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра / Фото з інстаграму шоу
Катя
- Вік: 25 років.
- Місто: Київ.
- Освіта: КНЛУ – юридична освіта, в Іспанії вивчала готельний менеджмент.
- Професія: фотомодель.
- Мета в житті: самореалізуватися та створити міцну родину.
- Хобі: бальні танці.
Фіналістка "Холостяка-12" Катя / Фото з інстаграму шоу