На першій вечірці Алекс познайомився з 26 дівчатами. Протягом трьох місяців він ходив з учасницями на романтичні побачення, з кожною будував історію кохання. Однак у фіналі опинилися лише дві красуні, з якими Топольський зблизився найбільше. Хто з дівчат має більше шансів на перемогу? Висловіть свою думку в опитуванні 24 Каналу.

Цікаво Холостяк 12 сезон 11 випуск: побачення з Мариною на фермі та знайомство з батьками Каті в РАЦСі

Фіналістки 12 сезону "Холостяка"

Саша Мудра

Вік: 25 років.

25 років. Місто: Харків.

Харків. Освіта: ХНУМГ ім. А.Н. Бекетова – готельно-ресторанна справа.

ХНУМГ ім. А.Н. Бекетова – готельно-ресторанна справа. Професія: безробітна.

безробітна. Мета в житті: жити в гармонії з собою, вільно володіти трьома іноземними мовами, працювати на себе, розвиваючи свій бізнес, бути прекрасною дружиною та чудовою мамою. Мріє про собаку.

жити в гармонії з собою, вільно володіти трьома іноземними мовами, працювати на себе, розвиваючи свій бізнес, бути прекрасною дружиною та чудовою мамою. Мріє про собаку. Хобі: спорт, книги, медитації, стрільба з лука, фото на плівку.



Фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра / Фото з інстаграму шоу

Катя

Вік: 25 років.

25 років. Місто: Київ.

Київ. Освіта: КНЛУ – юридична освіта, в Іспанії вивчала готельний менеджмент.

КНЛУ – юридична освіта, в Іспанії вивчала готельний менеджмент. Професія: фотомодель.

фотомодель. Мета в житті: самореалізуватися та створити міцну родину.

самореалізуватися та створити міцну родину. Хобі: бальні танці.



Фіналістка "Холостяка-12" Катя / Фото з інстаграму шоу