На первой вечеринке Алекс познакомился с 26 девушками. В течение трех месяцев он ходил с участницами на романтические свидания, с каждой строил историю любви. Однако в финале оказались только две красавицы, с которыми Топольский сблизился больше всего. Кто из девушек имеет больше шансов на победу? Выскажите свое мнение в опросе 24 Канала.

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Финалистки 12 сезона "Холостяка"

Саша Мудра

Возраст: 25 лет.

25 лет. Город: Харьков.

Харьков. Образование: ХНУМХ им. А.Н. Бекетова – гостинично-ресторанное дело.

ХНУМХ им. А.Н. Бекетова – гостинично-ресторанное дело. Профессия: безработная.

безработная. Цель в жизни: жить в гармонии с собой, свободно владеть тремя иностранными языками, работать на себя, развивая свой бизнес, быть прекрасной женой и прекрасной мамой. Мечтает о собаке.

жить в гармонии с собой, свободно владеть тремя иностранными языками, работать на себя, развивая свой бизнес, быть прекрасной женой и прекрасной мамой. Мечтает о собаке. Хобби: спорт, книги, медитации, стрельба из лука, фото на пленку.



Финалистка "Холостяка-12" Саша Мудра / Фото из инстаграмма шоу

Катя

Возраст: 25 лет.

25 лет. Город: Киев.

Киев. Образование: КНЛУ – юридическое образование, в Испании изучало гостиничный менеджмент.

КНЛУ – юридическое образование, в Испании изучало гостиничный менеджмент. Профессия: фотомодель.

фотомодель. Цель в жизни: самореализоваться и создать крепкую семью.

самореализоваться и создать крепкую семью. Хобби: бальные танцы.



Финалистка "Холостяка-12" Катя / Фото из инстаграмма шоу