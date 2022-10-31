"Холостяк" Алекс Топольський зізнався, подарунок якої учасниці сподобався йому найбільше

28 жовтня в ефірі показали довгоочікуваний 1 випуск 12 сезону "Холостяка". Кожна з учасниць приготувала для головного героя Алекса Топольського подарунок. Одна з дівчат по-особливому вразила чоловіка.

У 1 випуску Алекс Топольський познайомився з усіма дівчатами, які претендують на його серце. У наступний етап проєкту потрапили лише 19 учасниць, кожна з яких прагне побудувати стосунки з "Холостяком". Однією з них 27-річна Юля.

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Який подарунок на "Холостяку" найбільше сподобався Топольському

Після прем'єри 12 сезону Алекс Топольський відповів на запитання підписників в інстаграм-сторіс. Він поділився, що кожна дівчат підготувала подарунок, який по-особливому запам'ятався. Але найбільше його вразили голубці від Юлі.

Голубцям від Юлі був дуже радий, бо мені рідко вдається поїсти домашнього. Це було ніби й просто, але з душею,

– пригадав Алекс.



Алекс Топольський про учасницю "Холостяка-12" / Скриншот інстаграм-сторіс чоловіка

До слова Холостяк 12 сезон: усі учасниці реаліті-шоу

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